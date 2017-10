El Gobierno exige a la Generalitat poner fin "de inmediato" a la "farsa" y defiende la actuación policial

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha exigido este domingo a la Generalitat que "cese en su irresponsabilidad" y en su "senda de irracionalidad" y no continúe con la "farsa" de un referéndum que, según ha afirmado, no se ha producido. Además, ha defendido la actuación de la Policía y la Guardia Civil, que ha juzgado "proporcional y proporcionada".

"Continuar esta farsa no tiene ningún sentido. Deberían ponerl fin de inmediato a esta situación que a nada bueno conduce", ha avisado la 'número dos' del Ejecutivo en una rueda de prensa en la Moncloa, en la que ha aprovechado para advertir a los partidos de que no es momento de "cálculos electorales".

Sáenz de Santamaría ha afirmado que únicamente "hay un responsable clarísimo" de lo que está ocurriendo, que es el Gobierno de la Generalitat, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y todos aquellos que han "promovido" un referéndum "ilegal". Según ha dicho, ellos son los "responsables en el origen" dentro de una "enloquecida carrera" para "pasar por encima de los derechos de todos" con tal de "imponer su criterio".

A su entender, a Puigdemont la democracia "le viene enorme" y ha considerado que "su voluntad y sus ambiciones personales y políticas eran la única ley de Cataluña". "Hace mucho tiempo que nos libramos de una dictadura y de que hubiera un señor que dijera que su palabra es ley. La ley es lo que dictan los parlamentos, respetando las normas democráticas", ha aseverado.

UN REFERÉNDUM QUE "NO SE HA CELEBRADO"

La vicepresidenta ha lamentado que el Ejecutivo catalán haya mantenido el "empeño" de mantener un referéndum "ilegal", que fue desde el primer momento "inconstitucional, antidemocrático y contrario a las normas de convivencia". "Y como incompatible con nuestro Estado de Derecho, no podía celebrarse ni se ha celebrado", ha manifestado.

Sin embargo, ha lamentado que, pese a no contar con "ningún aval" hayan decidido seguir adelante, sin "censo autorizado, ni mesas legalmente constituidas", sin locales "acreditados" ni sindicatura electoral que constara una "mínima neutralidad del proceso".

"Pese a la ilegalidad constatada y a las resoluciones judiciales, quisieron seguir adelante. Y decidieron movilizar a sus partidarios para imponer sus pretensiones, usando a niños y personas mayores sin ningún límite", ha denunciado Sáenz de Santamaría.

PROPORCIONALIDAD DE POLICÍA Y GUARDIA CIVIL

Es más, ha dicho que esta mañana en una comparecencia "inédita" a menos de hora de la pretendida votación han "liquidar cualquier vestigio de apariencia de referéndum", cambiando incluso las escasas instrucciones que la Generalitat mantenía. Por eso, ha afirmado que la Generalitat se ha comportado con "una absoluta irresponsabilidad", pretendiendo que la ley y la Justicia quedaran "invalidadas" en Cataluña.

"Se ha demostrado que el Estado democrático y de derecho funciona y que tiene herramientas para que las decisiones judiciales que protegen los derechos de todos se cumplan. La absoluta irresponsabilidad de la Generalitat ha tenido que ser suplida por la profesionalidad de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad", ha aseverado, para añadir que la Policía y la Guardia Civil han cumplido las "órdenes de la Justicia" y han actuado con "profesionalidad", de modo "proporcional y proporcionado".

Según Sáenz de Santamaría, el objeto de sus actuaciones policiales "nunca" han sido las personas sino el material electoral. "Han buscado siempre proteger los derechos y las libertades", ha dicho, para insistir en que los Cuerpos de Seguridad han atendido las instrucciones policiales y la petición de apoyo de los Mossos, como ha informado la Delegación del Gobierno.

ESTÁ EN MANOS DE LA GENERALITAT ACABAR CON ESTO

Tras insistir en que "no ha habido referéndum ni apariencia de tal", la vicepresidenta ha señalado que "nunca" se tendría que haber ido por esta "senda de irracionalidad y no tiene sentido que continúe". "Le pido a la Generalitat y a los partidos que le acompañan que cesen ya , que asuman de este momento que lo que nunca fue legal es ya irrelizable. Continuar esta farsa no tiene ningún sentido, no va a ningún lugar, deberían ponerle fin de inmediato", les ha exhortado.

En este sentido, la vicepresidenta ha indicado que está en manos de la Generalitat "terminar con esta situación" que "a nada bueno conduce". Según ha añadido, España es una democracia "consolidada" y "fuerte" en la que los derechos y libertades de los ciudadanos están por encima de las "pretensiones personales de los gobernantes".

Además, Sáenz de Santamaría ha indicado que no es momento de cálculos electorales, después de que el responsable de Organización del PSOE, José Luis Álbalos, haya dicho que veía al Gobierno "superado" ante la desobediencia de la Generalitat, mientras que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido que cesen las cargas policiales.

Al ser preguntada si el Ejecutivo teme perder la unidad del bloque constitucionalista, ha recalcado que es un día "muy complejo", en el que las Fuerzas de Seguridad están haciendo un "esfuerzo tremendo" para cumplir con la legalidad. "No sé como haría las cosas el señor Iceta, pero sé que en España la legalidad debe respetarse y las órdenes judiciales cumplirse. Y los cálculos electorales en jornadas como hoy, olvidarse", ha concluido.