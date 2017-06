El Gobierno tiende la mano a la Generalitat para resolver el conflicto minero en la Cataluña central

Ante el conflicto minero en la zona, después de que una sentencia judicial ordenara evacuar los residuos salinos que todavía no se pueden revalorizar ni verter en el depósito del Cogulló de Sallent a partir del 30 de junio de 2017, en una inversión que corresponde a la empresa Iberpotash, Nadal ha asegurado que traer este tema en forma de interpelación al Gobierno "no resuelve nada" y ha contestado a ERC que con buena disposición "y sin reproches" desde el Ejecutivo se puede trabajar en buscar una solución.

Si bien, el ministro ha recordado que la competencia corresponde a la Generalitat y fue precisamente ésta la que dio la orden de explotación y para el almacenamiento en el deposito de sal, que ahora no puede seguir acumulando "porque incumple los limites legales", ha recordado.

AYUDAS A TODA LA CUENCA DEL LLOBREGAT

En su intervención en la Cámara Alta, la portavoz de ERC, Mireia Cortés, ha recogido el guante del ministro y ha emplazado a mantener una reunión para discutir, "no solo un asunto de una empresa", sino las ayudas a la reconversión en toda una zona. Y ha recordado que el anterior Gobierno socialista prometió una serie de ayudas que se congelaron posteriormente por parte de la administración del presidente, Mariano Rajoy.

Según la senadora catalana, el Gobierno "arrebató" más de una tercera parte de la ayuda "dejando a los municipios desprovistos". "¿No van a pagar los 4,4 millones que les deben?", ha señalado enumerando una serie de municipios de la cuenca del Llobregat. "La Cataluña central ha sido marginada por el Gobierno, que ha hecho poco y mal", ha concluido.

A este respecto, el titular de Energía, Turismo y Agenda Digital se ha mostrado tajante asegurando que el actual Gobierno no puede hacerse cargo de las promesas del anterior. "Se firman convenios, las promesas no son compromisos formales", ha asegurado el ministro, instando a Cortés a "no hacer trampas": "las promesas son promesas, los acuerdos se firman en convenios. Se lo prometió otro Gobierno que sabía que no tenía dinero", ha recalcado Nadal.