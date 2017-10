El Gobierno aclara a IU que no condecora a santos, cristos ni vírgenes, sino a las cofradías como entidades jurídicas

Garzón pedía explicaciones por las numerosas distinciones a santos, cristos, vírgenes y demás representaciones religiosas que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha otorgado; una de las más polémicas la que realizó en 2014 el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien condecoró con la Medalla de Oro al Mérito Policial a la Vírgen del Amor.

Pero un año antes, en 2013, Fernández Díaz ya había concedido la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a la Virgen del Pilar, y un año después, en 2015, distinguió con la Cruz de Plata de la Guardia Civil a la Santísima Virgen de los Dolores.

ZOIDO ENTREGÓ MEDALLA AL PATRONO DE LA LEGIÓN

Esta "costumbre", según denuncia Garzón, ha proseguido en esta legislatura. De hecho, hace unos meses, el actual titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, entregó una medalla policial a la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte, patrono de la Legión.

El diputado de IU considera que la "moda" del Gobierno del PP de conceder medallas y condecoraciones a "seres inanimados del santoral católico supone un quebranto del carácter aconfesional del Estado que recoge la Constitución.

"No sólo no se discrimina, que no ven a sus referentes condecorados, sino que se cae en algo tan poco razonable como adjudicar méritos mundanos a meras representaciones religiosas, dejando fuera de estas distinciones a miles de hombres y mujeres que trabajan cada día por mejorar la seguridad de todos", se queja.

¿CONTINUARÁN ESTOS RECONOCIMIENTOS?

Así las cosas, Garzón preguntaba al Gobierno, entre otras cuestiones, si consideraba que las vírgenes y los cristos "atesoran méritos reales" a la hora de lograr "un país más seguro", y si preveía continuar con esta práctica de reconocimiento "idolátrico" al santoral católico.

En su escueta contestación, el Ejecutivo se limita a señalar que "los destinatarios últimos de las condecoraciones son las distintas Cofradías que hay en nuestro país y que tienen personalidad jurídica propia".