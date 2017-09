Gobierno avisa de que la reunión de la Junta de Seguridad debe ir dirigida a cumplir las ordenes de la fiscalía

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso de los Diputados al finalizar el Pleno, Sáenz de Santamaría ha precisado que la Junta de Seguridad -principal órgano de coordinación en materia de seguridad en Cataluña que preside el Govern pero que componen tanto la Generalitat como el Estado-- "tiene sus competencias y la Fiscalía tiene además sus propias obligaciones constitucionales en garantía de los derechos de todos".

"Por tanto, yo espero que esa convocatoria vaya en la línea de que todos podamos cumplir de la mejor manera posible las instrucciones de la Fiscalía", ha señalado.

La vicepresidenta no ha querido especular respecto de la posibilidad de que la Generalitat no acate las órdenes de la Fiscalía. "No hablo de hipótesis", ha dicho. Pero ha insistido en que España es "un Estado de Derecho" en el que la Fiscalía "tiene el mandato constitucional de velar por las libertades y los derechos de todos". "La mejor manera de operar todos es que cumplamos de la mejor manera posible esas instrucciones", ha zanjado sin aclarar sin representará al Estado en esa reunión, convocada este jueves a las 12.00 horas en el Palau de la Generalitat.

La convocatoria de este encuentro después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya rechazado un recurso del Govern que pedía suspender la orden de la Fiscalía de que sea un cargo de la Secretaría de Estado de Seguridad --el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos-- quien asuma la coordinación de los Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional de cara al 1 de octubre.