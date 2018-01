El Gobierno de Kuczynski necesita un gabinete más político, afirma el portavoz del PPK

El Gobierno del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, necesita un gabinete más político y que defienda mejor sus iniciativas, afirmó hoy el portavoz del partido oficialista Peruanos por el Kambio (PPK), Gilbert Violeta.

Kuczynski anunció, a fines de diciembre, que prepara la conformación de un nuevo gabinete "de la reconciliación", tras la controversia generada por el indulto otorgado al exmandatario Alberto Fujimori.

Tres ministros renunciaron en las últimas semanas y tres legisladores de PPK también salieron de la bancada oficialista en rechazo al indulto y a las presuntas vinculaciones del jefe de Estado con la empresa brasileña Odebrecht.

El también legislador Violeta declaró a la agencia estatal Andina que "la conformación del Gabinete está tomando tiempo porque necesita estar bien definido, así que hay que darles el plazo necesario antes de apresurar cualquier decisión".

"Hay que tratar de darle al país el mejor gabinete posible", agregó.

En los últimos días, tanto el partido fujimorista Fuerza Popular, como el Aprista y Acción Popular, han pedido a sus militantes que declinen de una eventual convocatoria al gabinete de la reconciliación.

Violeta precisó que "se necesita que los ministros sean técnicos y expertos en determinadas materias, pero, dada la situación política del país, necesitamos un gabinete más político, con mayor presencia en los medios y que defiendan mejor las políticas de Estado y de Gobierno".

En entrevista con el diario El Comercio, Violeta remarcó que "este más que un cambio de gabinete tiene que sentirse como un cambio de gobierno".

"Puede haber grandes personalidades con tendencias políticas distintas, con orígenes, en algunos casos partidarios o no partidarios, no necesariamente congresistas, no necesariamente de un partido", agregó sobre los probables nuevos integrantes del Ejecutivo peruano.

El presidente Kuczynski (2016-2021) afrontó un pedido de destitución en el Congreso por sus supuestos vínculos con Odebrecht, del cual se salvó con el apoyo de una facción del fujimorismo, encabezada por Kenji Fujimori, y tres días después le otorgó el indulto humanitario a su padre, el exmandatario Alberto Fujimori que cumplía una sentencia de 25 años de cárcel.