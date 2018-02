El Gobierno recuerda que el imperio de Napoleón se hundió en Waterloo, donde Puigdemont ha alquilado una casa

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha hecho este paralelismo a propósito de la situación de Puigdemont en Bélgica y de los mensajes conocidos esta semana en los que confiesa a su ex consejero Toni Comín que el 'procés' está acabado.

El portavoz ha reiterado que si el ex presidente catalán vuelve a España será detenido y puesto a disposición judicial, pero que el alquiler de la vivienda en Waterloo hace pensar que no regresará. Por ambas cosas, el Gobierno ha pedido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que no insista en esta candidatura, abra ronda de contactos con los partidos y busque otro candidato, legal y con capacidad de formar gobierno.

Napoleón volvió a Francia del exilio en la isla de Elba en 1815 para hacerse de nuevo con el poder, pero fue derrotado por una coalición de potencias europeas precisamente en la localidad de Waterloo. Ayer se supo por la prensa local belga que el ex presidente de la Generalitat ha alquilado una casa en este municipio situado a 20 kilómetros de Bruselas.