El Gobierno de Navarra muestra su "preocupación enorme" por "la respuesta policial del Ejecutivo de Rajoy" en Cataluña

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Solana ha indicado que están siguiendo en el Consejo de Gobierno "todo lo que está aconteciendo en las últimas horas en Cataluña" y ha afirmado que "lo estamos siguiendo con estupor y con enorme preocupación".

Según ha dicho, "las actuaciones policiales no solventan las diferencias políticas, no son solución, no son salida a una situación que procede de una diferencia política". "Creemos en el Gobierno de Navarra firmemente que las diferencias políticas se han de trabajar desde la política y hay que buscarles salidas políticas y en ello no puede faltar el diálogo", ha añadido.

A este respecto, ha indicado que "este proceso ha adolecido de falta de diálogo y ese llamamiento ya se lo hemos hecho en alguna ocasión también al responsable en este caso de poner en marcha la operación policial que es el Estado".

Preguntada por la asamblea de parlamentarios y alcaldes propuesta por Pablo Iglesias, Solana ha señalado que "no se ha tomado ninguna decisión a este respecto, entre otras cuestiones porque parecía que la propuesta iba más dirigida a cargos electos de diferentes formaciones, pero no descartamos nada e iremos haciendo un seguimiento de cerca de lo que vaya sucediendo y entonces el Gobierno de Navarra verá también la respuesta que tiene que dar y con qué presencia".