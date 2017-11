El Gobierno llama al PDeCAT y ERC a sumarse a la comisión territorial

El Gobierno ha lanzado un llamamiento al PDeCAT y ERC para que rectifiquen y se sumen al diálogo en la comisión del Congreso que abordará el modelo territorial, y ha recordado que igual que en la Transición habrá que buscar consensos suficientes si se pretende abordar una reforma constitucional.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha lamentado que PDeCAT y ERC no participen en esa comisión cuando sí estuvieron presentes en la búsqueda del consenso en 1978.

"No estar ahora, al final, es no querer dialogar ni llegar a acuerdos", ha advertido Méndez de Vigo, quien además ha asegurado que la posición del Gobierno respecto a una reforma de la Constitución sigue siendo la misma.

A este respecto se ha comprometido a trabajar en esa comisión con la idea de que "después de 40 años es buen momento para hacer balance del texto constitucional".

De esta forma ha respondido al ser preguntado si la postura del PP era contraria a reformar la Constitución, ante lo que ha recordado que cuando se presenta una propuesta de reforma "lo primero que hay que ver es en qué consiste y con qué apoyos cuenta".

En este sentido, ha hecho hincapié en que las reformas constitucionales hay que hacerlas "entre todos" y en que hay que buscar el mismo consenso que se logró en 1978, lo que requiere de la buena voluntad de todos. "Desde luego, el Gobierno la tiene", ha apostillado.

Sobre los acuerdos a los que pudiera haber llegado el líder del PSOE, Pedro Sánchez, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Méndez de Vigo se ha limitado a decir que él no estuvo presente en las conversaciones pero que "es de sentido común" que para que haya una reforma constitucional tiene que haber un acuerdo.

"Si no, no me parece la actitud más inteligente. Si alguien quiere reformar por ejemplo el Título VIII y los demás no quieren no sería posible. Hay que ser serios y responsables. Si no hay consenso suficiente será muy difícil abrir" una reforma constitucional, ha recalcado.

El ministro se ha mostrado convencido de que a nadie se le ocurriría abrir esa reforma sin ese consenso porque "estaría abocada al fracaso".

"La constitución del 78 fue fruto del consenso, para cambiarla hay que reproducir ese consenso, de ahí el llamamiento que hago para que participen todos. Muchos de ellos, el PDeCAT y ERC desde luego, estuvieron ahí. No estar ahora, al final, es no querer dialogar ni llegar a acuerdos", ha insistido.

Méndez de Vigo ha reiterado la "buena voluntad" del Ejecutivo para ir viendo cómo avanzan los trabajos de la comisión y ha instado a las fuerzas políticas a hacer un análisis "serio, ponderado y pausado".