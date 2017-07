Gobierno y PP recuerdan a Blanco y al "espíritu de Ermua" en la lucha contra ETA

El Gobierno y el PP han homenajeado hoy al concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, en el vigésimo aniversario de su secuestro y asesinato, en un acto el que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha subrayado el cambio que el "espíritu de Ermua" supuso en la lucha contra la banda terrorista ETA.

Hoy hace veinte años que ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco, al que asesinó 48 horas después en un ultimátum que encogió el corazón de los españoles y que culminó con la mayor manifestación de rechazo a la banda terrorista.

Mariano Rajoy ha participado así en un homenaje a Blanco, en la puerta de la sede nacional del PP, en el que ha destacado que el "espíritu de Ermua" supuso "un cambio muy importante en la visión de muchas cosas" en la lucha contra ETA.

A este acto ha asistido buena parte de la cúpula del partido, así como la hermana del concejal asesinado, Marimar Blanco; el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Todos ellos han guardado un minuto de silencio ante la fachada, en la que colgaba un cartel recordando a Miguel Ángel Blanco. Y su recuerdo, ha dicho Rajoy, es el recuerdo a todas las víctimas, que son "uno de los argumentos más importantes para luchar contra el terrorismo aquí y fuera de aquí".

La polémica se ha producido en el Ayuntamiento de Madrid después de que la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena, haya dicho que no tiene "mucho sentido" poner una pancarta de Blanco para no distinguir entre víctimas, una petición que había hecho el Movimiento contra la Intolerancia, en tanto que el grupo popular en el consistorio sí ha organizado este miércoles un homenaje.

La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha reclamado a Carmena que rectifique y convoque un homenaje al concejal asesinado por ETA, ya que tienen la "obligación moral de hacerlo".

La alcaldesa sí ha abogado por hacer una declaración en el pleno de Madrid para recordar al edil de Ermua.

Finalmente, el Movimiento contra la Intolerancia se concentrará este viernes en la Puerta del Sol para rendir ese homenaje que habían pedido que hiciera el Ayuntamiento.

Marimar Blanco ha criticado que este Ayuntamiento no haya querido homenajear a su hermano, un gesto que, ha apuntado, acompaña las palabras de Podemos en el País Vasco y a su silencio "cómplice" con quienes apoyan a la banda terrorista.

La diputada y presidenta de la Fundación de Víctimas contra el Terrorismo ha rechazado que homenajear a su hermano sea ponerlo por encima de otras víctimas, como argumenta el Ayuntamiento de Madrid.

A esta crítica se han sumado otros dirigentes del PP, como el presidente del partido en el País Vasco, Alfonso Alonso, quien ha señalado que la excusa del Ayuntamiento es un "subterfugio" porque Blanco fue un "símbolo" y "su asesinato a cámara lenta golpeó la conciencia de los españoles" hace veinte años.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, también ha destacado el "ejemplo" de Blanco en defensa de la democracia y ha criticado la "mezquindad" de buscar "matices" para negar un homenaje.

El PSOE ha mostrado su discrepancia con Carmena afirmando, a través de su presidenta, Cristina Narbona, que, "con todo el respeto a la alcaldesa", Miguel Ángel Blanco "merece un reconocimiento" en el 20 aniversario de su muerte.

Podemos, por su parte, no realizará ningún homenaje, aunque considera que este tipo de actos al edil están siempre justificados, igual que justifica la decisión del Ayuntamiento de Madrid de no poner una pancarta de Blanco para no distinguir entre víctimas. "Son cosas que tienen que decidir los ayuntamientos", ha señalado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique.

Desde Ciudadanos, su portavoz, Inés Arrimadas, ha criticado al Ayuntamiento de Madrid por "negarse" a colgar una pancarta con la imagen de Blanco.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha invitado hoy a celebrar concentraciones este miércoles en recuerdo de Blanco y de todas las víctimas del terrorismo.

Su presidente, Abel Caballero, ha remitido una carta a las entidades locales pidiendo que organicen actos de recuerdo, que sirvan también para reconocer a la sociedad por la movilización que protagonizó aquellos días y que fue determinante para el final de la banda terrorista.

Así, además de en otros muchos, Blanco será recordado por el Ayuntamiento de Ermua y el jueves por el Partido Popular en sendos homenajes que se llevarán a cabo en este municipio vizcaíno.