El equipo de Gobierno pide al PP que deje de hacer el ridículo y retire el recurso para no usar 'València'

Campillo, en rueda de prensa, ha exigido así al PP que "deje de usar a la Justicia para hacer oposición" después de que la sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya rechazado la medida cautelar solicitada por el PP para no usar el topónimo de València hasta que se resuelva el recurso al decreto aprobado por este cambio de denominación

Al respecto, ha señalado que esta resolución era "la crónica de un auto anunciado" porque "algunas veces el PP llega al ridículo más espantoso" para "defender lo indefendible". Así, ha recordado que este topónimo llevaba usándose desde el año, como mínimo, 2009, basado en un reglamento de uso de normalización del valenciano que aprobó el propio PP en el pleno del Ayuntamiento de 1996 y que entró en vigor en 2005.

Por ello, ha apuntado que "lo único" que ha hecho este equipo de Gobierno es "formalizar ante la Generalitat esa adaptación que venía utilizándose con normalidad absoluta por parte del anterior equipo de Gobierno del PP en cumplimiento que el propio PP aprobó".

En ese sentido, ha recalcado que es esa normativa se dice "claramente" que el topónimo de la ciudad de València se escribirá en valenciano. "Lo que sorprende es que el PP con tal de hacer oposición a cualquier precio se capaz de contradecirse con sus propias normas aprobadas, y esto es rozar el ridículo", ha lamentado.

En esta sentido, ha recriminado al PP que "el ansia" por hacer oposición en cualquier tema hace que se acaben haciendo oposición a ellos mismo". "Lo tenían muy fácil, que no hubieran aprobado ese reglamento", les ha replicado.

"Lo aprobaron, ahora nosotros lo aplicamos y nos recurren porque dicen que nosotros queremos imponer no sé que cosa, en todo caso lo querrían imponer ellos que fueron quienes le aprobaron", han recalcado. Es más, ha recordado que el PP ha presentado este mismo procedimiento en centenares de Ayuntamientos en los que gobernaban. "No sé por qué no puede hacer lo mismo", ha apostillado.