El Gobierno y el PSOE llaman a Puigdemont a no declarar la independencia

El Gobierno y el PSOE han hecho un llamamiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que no declare la independencia de Cataluña, en un pleno del Senado en el que el portavoz socialista, Ander Gil, ha expresado su apoyo al Gobierno en la defensa de la Constitución.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reconocido que la democracia vive uno de los momentos "más importantes y difíciles" por la situación en Cataluña, un momento que exige "mucha sensatez y cordura, toda la que no ponen quienes están dispuestos a saltarse la Constitución y las leyes".

Ha sido durante su respuesta a la pregunta que le ha dirigido el portavoz del PSOE, Ander Gil, quien, a dos horas de la comparecencia en el pleno del Parlament de Puigdemont, ha hecho un llamamiento para que renuncie a una declaración unilateral de independencia.

"Es un momento importante y me sumo a esa apelación", ha dicho Sáenz de Santamaría, que la ha dirigido no sólo a Puigdemont sino "a quienes tienen la responsabilidad de gobernar en Cataluña".

El camino a la independencia, ha dicho, no ha conseguido más que "división", "fractura", "ruina", "sembrar zozobra y miedo", cuando los catalanes y el resto de España merecen "tranquilidad y serenidad".

"Pido a esos gobernantes que, por primera vez, hagan historia, que no piensen en ambiciones personales, sino en el bienestar de todos los catalanes", ha añadido Sáenz de Santamaría quien ha recalcado que no puede haber bienestar "si no es dentro del marco de confianza que nos hemos dado".

A su salida del pleno, Sáenz de Santamaría ha destacado la importancia de la coincidencia en el mensaje que el Gobierno y el PSOE han dirigido a Puigdemont, a dos horas de que el presidente catalán comparezca ante el Parlament para abordar la situación en Cataluña.

Desde su escaño, Sáenz de Santamaría se ha referido a la importancia de que Gobierno y PSOE transmitan "juntos" a los ciudadanos de Cataluña y al resto de España ese "mensaje de tranquilidad y serenidad".

"La democracia es muy fuerte", ha aseverado la vicepresidenta quien ha garantizado que los derechos "no se van a ver perturbados" y ha añadido: "No permitiremos que ningún Gobierno se instale permanentemente en la ilegalidad".

La vicepresidenta ha recalcado que PP y PSOE comparten la "responsabilidad" que les da ser los dos principales partidos de la cámara y la de "haber construido lo que España es ahora" alternándose en el Gobierno en democracia.

"Es momento para la apelación al diálogo dentro de la ley", ha aseverado la vicepresidenta quien ha hecho hincapié en que "no cabe la mediación entre la ley y el desacato" ni "entre la democracia y la tiranía".

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha insistido en el respaldo de los socialistas al Gobierno a "una respuesta constitucional" ante lo que pueda suceder esta tarde y ha hecho un llamamiento expreso a Puigdemont para que renuncie a una declaración unilateral de independencia (DUI.

"Hay responsables de la fractura y la división en Cataluña: el Gobierno de la Generalitat y quienes le apoyan en el Parlament", que han incumplido la Constitución y el Estatut "violentando los derechos y libertades de los parlamentarios y de los ciudadanos catalanes", ha señalado Gil.

Por eso, ha exhortado a Puigdemont a regresar a la legalidad y a la institucionalidad democrática "de la que nunca debió salir" y le ha recordado que, si se declara la DUI, él y quienes le apoyan serán los únicos "responsables de la fractura" que se puede generar.

"Y así lo juzgarán los tribunales primero y la historia después", ha apostillado, antes de subrayar su deseo de que Puigdemont recupere el "seny" y no dé un paso "irreversible" como sería el de declarar la independencia.

Convencido de que lo lógico es "parar y pensar". Gil ha trasladado a la vicepresidenta el apoyo del PSOE al Gobierno para que dé la "respuesta constitucional" oportuna, si bien ha apostado por no dejar de lado el diálogo hasta el último momento.

"No dude de que si alguien atenta contra el orden constitucional, el PSOE estará del lado de una respuesta constitucional", ha señalado Gil, y ha argumentado que su partido siempre ha defendido y defenderá la Constitución, las reglas democráticas y el Estado de derecho.

Con todo, ha advertido al Gobierno de que han faltado iniciativas políticas para solventar la crisis catalana, que no se soluciona sólo con la aplicación de la ley.