El Gobierno acusa a Podemos de querer sustituir la Constitución "por la epístola de Don Pablo a sus conmilitones"

"Pretenden sustituir la Constitución por la epístola de Don Pablo a sus conmilitones, donde lo que hace es agredir a todas las instituciones del Estado. No salva a ninguna, salvo a una: al presidente de la Generalitat", ha asegurado la vicepresidenta.

Sáenz de Santamaría se ha referido así a la carta que remitió el pasado lunes el líder del partido, Pablo Iglesias, a sus militantes, para aclarar la postura de Podemos en Cataluña, ante las críticas que esta está suscitando tanto fuera como dentro del partido.

De hecho, la vicepresidenta se ha referido a esas críticas internas, durante su réplica a la pregunta que le ha dirigido el diputado 'morado' Txema Guijarro, sobre los planes del Gobierno para reformar la Constitución.

"Me llama la atención cómo conciben el proyecto territorial de España. Me pasa como algunos compañeros de su grupo, que no lo entienden", ha asegurado la número dos del Ejecutivo, en referencia a la decisión de Podemos de relegar en el Congreso a la exdirigente Carolina Bescansa, por sus críticas a la postura oficial del partido.

