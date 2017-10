El Gobierno carga contra Podemos por querer que España sea la que desea Iglesias

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha criticado que Podemos pretenda "sustituir la Constitución" por la "carta-argumentario" de Pablo Iglesias a sus bases: "Dice Iglesias que España será plurinacional o no será, osea, que será la España que quiere Iglesias o no habrá España", ha dicho.

"Para el Gobierno España será y es lo que quieren los españoles, lo que quiera Iglesias, también, pero no sólo lo que quiera Iglesias", ha afirmado la número dos del Ejecutivo respondiendo al diputado de Unidos Podemos Txema Guijarro en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Guijarro le ha preguntado "en qué medida está el Gobierno dispuesto a reformar la Constitución" y ha acusado al Ejecutivo de pretender solucionar la crisis catalana "a martillazos" y de estar "a punto de tomar por asalto Barcelona".

Sáenz de Santamaría le ha reprochado después que Unidos Podemos tenga "un proyecto absolutamente corrosivo de todas las instituciones del Estado al servicio de su ideología" y ha asegurado no entender el proyecto territorial que tienen para España: "Me pasa como a muchos compañeros de su grupo, que no lo entienden", ha enfatizado.

Lo que pretende Podemos, según la vicepresidenta, es sustituir la Constitución por la carta que el líder de Podemos envió el pasado lunes a sus inscritos para explicar su posición sobre Cataluña.

"La epístola de don Pablo a sus conmilitones, donde lo que hace es agredir a todas las instituciones del Estado, no salva a ninguna, salvo a una, al president de la Generalitat y su proceso secesionista", ha subrayado la vicepresidenta.