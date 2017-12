Gobierno Vasco insta a Rajoy a presentar Presupuestos y a trabajar para lograr los apoyos necesarios

En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, Erkoreka ha sido preguntado por la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha defendido que es una "obligación de todo gobierno" hacer "todo lo que se encuentra al alcance de su mano para dotar a su ámbito de responsabilidad de unas estructuras de estabilidad, en las cuales debe incluirse la existencia de cuentas públicas actualizadas en cada ejercicio".

"Ésta es una responsabilidad, a la que no se puede sustraer un responsable gubernamental. Todo responsable gubernamental está obligado a formular su proyecto de Cuentas Públicas y a trabajar con las formaciones políticas representadas en el Parlamento para conseguir el apoyo necesario, de manera que el país pueda contar con cuentas públicas", ha insistido.

LEVANTAR EL 155 EN CATALUÑA

Preguntado sobre qué le parece que el PNV haya afirmado que no negociará las cuentas hasta que "no se levanten" en Cataluña el artículo 155 de la Constitución y sus "consecuencias", Josu Erkoreka ha indicado que se trata de algo que tiene que valorar el propio Gobierno del PP, "si cuenta o no con complicidades suficientes en las Cortes generales para llevar adelante su proyecto presupuestario de 2018".