El Gobierno, Youtube y ONG se alían para que el discurso del odio no cale en los jóvenes

"Somos más" es el nombre de la campaña con el que Gobierno, a través de cinco Ministerios, diferentes ONG, Youtube o UGT se han unido para que el discurso de odio y la radicalización violenta no arraigue en jóvenes de entre 14 y 20 años con talleres de sensibilización en centros escolares e internet.

Una iniciativa que han presentado hoy los ministros de Justicia e Interior, Rafael Catalá y Juan Ignacio Zoido, para mostrar el compromiso del Ejecutivo en la lucha contra este tipo de comportamientos y delitos que incumbe a toda la sociedad y que cobra, han coincidido ambos, una "extraordinaria importancia", ya que el radicalismo violento es "una de las principales amenazas mundiales".

El proyecto "Somos más" tiene precisamente como objetivo prevenir y sensibilizar contra el discurso del odio con dos ejes de actuación: de un lado la puesta en marcha de talleres formativos dirigidos a 28.000 jóvenes de entre 14 y 20 años en centros escolares y, de otro, una campaña de sensibilización que se lanzará en la plataforma Youtube, que abandera la iniciativa, a partir de 2018.

Desde un juego de rol hasta un total de diez unidades temáticas servirán para que los alumnos identifiquen, prevengan y eviten el odio al diferente sea por la razón que sea, de forma que los más jóvenes puedan detectar en internet comportamiento que inciten o justifiquen la construcción de ese relato violento.

Incumbe a toda la sociedad y compete también a todo el Gobierno esta lucha porque la obligación de todos es que "impere tolerancia cero contra esas conductas", ha añadido.

Catalá ha advertido de que el discurso del odio avala el rechazo al otro "por el mero hecho de ser diferente" y se propaga con mucha rapidez por redes sociales hasta el punto de que puede ser el germen de actos terroristas.

Y en el combate de todos estos mensajes están la Policía y la Guardia Civil, ha recordado el ministro del Interior, que se ha referido a las charlas formativas que desde hace años imparten agentes de ambos cuerpos en colegios e institutos contra la discriminación del diferente.

Zoido ha destacado también la puesta en 2014 de un protocolo de actuación para que las fuerzas de seguridad cuenten con pautas homogéneas que les permitan identificar mejor e incorporar en los atestados indicios concretos contra los autores de delitos de odio, una iniciativa, ha dicho, que ha sido incluida por la UE en un compendio de buenas prácticas sobre cómo combatir estos comportamientos.

Antes de la persecución, el ministro ha considerado relevante la prevención y, para ello, ha subrayado el plan de lucha contra la radicalización violenta del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) que busca "impedir la propagación de las ideologías radicales violentas".

Porque "nadie está libre de sufrir" este discurso, ha continuado Zoido, que ha hecho alusión a las "tristes escenas" que han padecido policías y guardias civiles en Cataluña "por vestir un uniforme y representar aquello que creen odiar".

"No vamos a consentir que estos hechos queden impunes", ha concluido el ministro antes de señalar que a Interior ya está tramitando más de 150 denuncias por delitos de odio en Cataluña desde el 1 de octubre.

Además de los ministerios de Justicia e Interior participan en la campaña "Somos más" los departamentos de Educación, Cultura y Deporte (Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa); Empleo (Secretaría General de Inmigración y Emigración y OBERAXE); y Sanidad (Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de INJUVE); la Red Aware (Alliance of Women Against Radicalization and Extremism); FeSP-UGT y la ONG Jóvenes y Desarrollo.