El Gobierno "actuará en consecuencia" si Puigdemont declara la independencia

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho que el Ejecutivo "actuará en consecuencia" y tomará las medidas que le otorga la Constitución en amparo de los derechos de los catalanes y de todos los españoles en el caso de que Carles Puigdemont declare la independencia unilateral de Cataluña.

"Una declaración unilateral de independencia no tiene sentido alguno", ha asegurado.

En la presentación de la campaña "No piratees tu futuro", Méndez de Vigo ha garantizado que el Gobierno defiende las libertades y los derechos de todos, no solo de una minoría secesionista y, por tanto, "actuará en consecuencia".

Preguntado por el informe publicado hoy por la Fundación FAES, que preside José María Aznar, que insta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a convocar elecciones si no tiene "ánimo" para actuar en Cataluña, Méndez de Vigo ha apelado a la unidad.

"Este es el momento de estar unidos detrás del Gobierno en defensa de la legalidad", ha asegurado el portavoz del Gobierno, que considera que el Ejecutivo es el que tiene "más capacidad de apreciar los tiempos" ante este desafío.

Como ministro del Deporte, y sobre la posibilidad de que el F.C. Barcelona tuviera que abandonar la liga española, Méndez de Vigo ha dejado claro que no se imagina una Cataluña fuera de España y por tanto no hace hipótesis que no tienen "virtualidad".