Gobierno andaluz dice que lo importante es la "unidad de acción" con diálogo frente al "disparate" en Cataluña

El vicepresidente se ha pronunciado así en una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press, al ser preguntado por si el PSOE apoyará en el Parlamento andaluz una moción que llevará Ciudadanos en defensa del Estado de derecho en Cataluña y de las actuaciones del Ejecutivo nacional frente a la ofensiva independentista. Sobre esto, se ha limitado a contestar que el Parlamento apruebe o no dicha iniciativa "es importante", pero "lo mas importante es que haya unidad de acción frente al disparate que se está produciendo en Cataluña".

Para Jiménez Barrios, "en estos momentos de tensión territorial, a los que no se debería haber llegado", lo importante, a su juicio, es "apoyar la legitimidad democrática, la Constitución, a las Fuerzas de Seguridad el Estado, a los poderes judiciales y al Gobierno" que "está tomando decisiones tarde, pero las está tomando para que no se produzca un disparate". A esto ha añadido que el PSOE defiende la búsqueda de "vías de diálogo" y esa es la posición de la Junta que tiene que ver con "el respeto a la legalidad vigente".

"El grupo decidirá lo que hacer, pero con la fecha tan cercana -del referéndum en Cataluña-- lo importante es reivindicar la legalidad democrática", ha dicho el vicepresidente, aunque ha añadido que "las cuestiones fundamentales" siempre tendrán apoyo de su partido aunque éste tendrá "su propia manera de verlo" y, en este sentido, ha remachado que es importante buscar el diálogo para "encauzar" este desafío secesionista. Además, ha opinado que "hay que tener serenidad" en este tema y "no contribuir al ruido" para "no distraerse de lo importante" que es, según ha insistido, "consolidar" las fuerzas democráticas y "esperar que en Cataluña haya solución".

SITUACIÓN "ANÓMALA"

Con todo, Jiménez Barrios ha asegurado que "no hay condiciones para un referéndum democrático" el próximo 1 de octubre y esto es, por tanto, "una situación anómala donde el Poder Judicial lo está haciendo bien para impedir ese disparate" que es, según él, el referéndum que pretende llevar a cabo la Generalitat. "Habrá un día 2 y ese día el PSOE aboga por abrir las puertas a la negociación para encontrar un cauce", ha dicho.

Preguntado por si es partidario de una solución como un referéndum pactado, el vicepresidente ha dicho que, por encima de eso, hay algo "que no puede superarse" y esa es "la unidad que nos hemos dado los españoles a través de la Constitución". Así, ha afirmado que "cualquier salida negociada para Cataluña tiene que tener en cuenta la cohesión territorial de todo el Estado" para que "no haya agravios" y, sobre todo, para que "no se fomente la desigualdad" porque "eso es algo que no va a permitir Andalucía".