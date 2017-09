El Gobierno asturiano destaca la "firmeza" y "contundencia" con las que ha actuado ante el 'caso Marea'

Días después de conocerse el fallo, la Audiencia Provincial de Oviedo está dando a conocer estos días una sentencia que condena al exconsejero asturiano de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, a seis años de carcel por prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración y cohecho. Otra de las principales acusados, la exdirectora general María Jesús Otero ha sido condenada a nueve años y seis meses de prisión mientras que la funcionaria Marta Renedo a nueve años. Dos empresarios implicados fueron condenados a seis años y medio cada uno. Son las principales condenas.

Al ser preguntado por la sentencia, Martínez ha explicado que aún no había tenido oportunidad de conocer el texto escrito de la misma. No obstante, ha explicado que el Gobierno del Principado pidió desde el principio responsabilidades no sólo económicas, sino también de cárcel. "Lo que dicta el fallo de la sentencia se parece en mucho a lo que solicitaba Fiscalía y el Principado", ha comentado.

Además, ha recordado que la postura del Principado siempre ha sido la de considerar que esos hechos merecen una condena jurídica y que en la sociedad no pueden tener cabida los comportamientos que explica la sentencia.