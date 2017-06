Gobierno balear no hace "cábalas" sobre si Podemos entra o no en el ejecutivo autonómico

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Costa se ha expresado así en relación a la propuesta del secretario general de la formación morada, Alberto Jarabo, que ha planteado votar esta posibilidad con motivo del 'caucus' que su partido celebra este fin de semana.

"Respetamos la posición de Jarabo pero el Govern no quiere interferir en los procesos internos de Podemos, como partido", ha señalado Costa para luego añadir: "Este anuncio me lo han hecho tres o cuatro veces y no ha cambiado nada desde la primera vez por lo que el Govern no se plantea ningún escenario diferente".