El Gobierno quiere que la comisión territorial refuerce la cohesión y no otorgue "metas volantes" a independentistas

El PP participará "activamente" en la comisión recién creada en el Congreso, a instancias de los socialistas, para estudiar la modernización del Estado autonómico español, pero advierte de que sus trabajos deberán enfocarse a reforzar la cohesión entre españoles y no a hacer concesiones a los independentistas.

Así lo ha expuesto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja, donde ha avisado de que los cambios que proponga esa comisión --que se considera la antesala de una subcomisión sobre la reforma constitucional-- no deben ser "simplemente metas volantes para los que van camino de la independencia y nunca se conforman", sino un refuerzo del marco que comparten todos los españoles.

Interpelada por la 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, la vicepresidenta ha subrayado que la España "diversa" será más fructífera en tanto en cuanto avance hacia la igualdad entre españoles. Por eso ha hecho un llamamiento para que, a la hora de revisar el modelo de financiación autonómica, todo el mundo tenga en cuenta que se trata del Estado de bienestar para 47 millones de españoles y no de un modelo para 17 territorios distintos.

La vicepresidenta se ha pronunciado en este sentido después de que Lastra le pidiera que explicase cuál es la posición del Ejecutivo ante la posibilidad de hacer cambios en el modelo territorial.

PUIGDEMONT DEBE CONVOCAR AUTONÓMICAS

La diputada asturiana se dirigió también a los partidos "más próximos" al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que le convenzan de que vuelva a la legalidad y convoque elecciones autonómicas, lo que, a juicio de los socialistas, paralizaría las medidas del Gobierno para intervenir la autonomía catalana al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Lastra ha criticado que el bloque soberanista no pare de exigir al Gobierno un diálogo, pero rechace en cambio participar en la comisión del modelo territorial, "único foro de diálogo posible en estos momentos, real y legítimo para solucionar este conflicto".

La diputada asturiana ha reprochado a los independentistas que sólo quieran hablar "sobre las formas de la independencia" porque esa aspiración "pretende excluir al conjunto de la sociedad española de una decisión capital para el futuro de todos".

REFORMA DE LA MAYORÍA, NO DE ALGUNOS

"Les pedimos a todos un esfuerzo de diálogo real y no excluyente. No se puede apelar todo el tiempo al diálogo y luego rechazarlo", ha dicho en referencia a la decisión de ERC y del PDeCAT de no participar en los trabajos de esa Comisión. "La Constitución no se incumple, se reforma, no como quieren algunos, sino la mayoría", ha añadido.

La vicepresidenta ha coincidido con Lastra es que es en el Congreso donde se tienen que decidir las grandes cuestiones de este país porque es en esta Cámara donde "reside el diálogo".