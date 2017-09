El Gobierno dice que no le corresponde impedir actos de campaña como el de Tarragona sino a los jueces

El portavoz y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que el Ejecutivo no intervino para evitar el acto de campaña pro referéndum celebrado esta pasada noche en Tarragona porque "el Gobierno no impide actos" sino que le corresponde hacerlo a las autoridades judiciales. Desde Moncloa, se apela a la proporcionalidad y recuerdan que la prudencia de un buen gobernante debe llevar a evitar conflictos sociales, dado que los que tienen que pagar por las ilegalidades no son los ciudadanos sino los responsables de promover y ejecutar esas iniciativas.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidenta Oriol Junqueras, lideraron este jueves en Tarragona el primer acto de campaña por el 'sí' en el referéndum del 1-O, pese a que la consulta está suspendida por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado la paralización de todos los preparativos. Además, previamente el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Milló, transmitió a los responsables de los teatros y locales donde estaba previsto realizar actos de campaña que sería delito.

"El Gobierno no impide actos y son las autoridades judiciales y los fiscales quienes lo hacen", ha declarado Méndez de Vigo en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros, que se ha centrado en aprobar una batería de medidas para establecer un "control de gastos" de las cuentas catalanas.

En este sentido, el portavoz del Gobierno ha señalado que "a veces" la Justicia dice que un acto es "ilegal" y ha agregado que las consecuencias de esa ilegalidad "tienen unos procedimientos" y "unas formas" porque España es un Estado de Derecho en el que hay que "garantizar los derechos de todos".

EL GOBIERNO PIDE "CONFIANZA Y TRANQUILIDAD"

Al ser preguntado si se van a permitir actos electorales a favor del referéndum estos 15 días o el Gobierno dará alguna instrucción para impedirlos, Méndez de Vigo ha indicado que irán "reaccionando según vayan sucediendo los acontecimientos", dejando claro que será "la fuerza de la democracia la que va a impedir que haya el 1 de octubre un referéndum ilegal de secesión".

"Eso es lo que el Gobierno dice que va a suceder y es lo que va a suceder. Más claro no puede ser, lo puedo decir más alto. Y el presidente del Gobierno lo ha dicho también con palabras muy claras", ha afirmado Méndez de Vigo.

A renglón seguido, ha asegurado que el Ejecutivo del PP lo que hace es "defender sus derechos" y los de "todos" los catalanes, porque "no está solo de parte de unos" como, a su juicio, hacen los "secesionistas". Por eso, ha pedido "confianza y tranquilidad" porque el Ejecutivo "sabe lo que hace.

EL ESTADO DE DERECHO TIENE SUS RITMOS Y SUS GARANTÍAS

Fuentes de Moncloa subrayan que la prioridad del Gobierno de Mariano Rajoy es frenar el referéndum independentista del 1 de octubre y destacan que en esa labor hay que actuar con proporcionalidad, prudencia e inteligencia.

En este sentido, y ante el hecho de que no se impidiese al acto de campaña pro referéndum en Tarragona, las mismas fuentes recuerdan que la prudencia de un buen gobernante es evitar conflictos sociales. A su entender, los que tienen que pagar por las ilegalidades no son los ciudadanos sino los responsables de promover y ejecutar esas iniciativas ilegales.

Por eso, las mismas fuentes señalan que el Ejecutivo no va a entrar en provocaciones que es precisamente lo que están buscando los que sí que quieren que haya movilizaciones y protesta social, en alusión a los partidos independentistas.

Fuentes del Ejecutivo dan por hecho que la Justicia irá actuando contra aquellos que organizaron el acto de campaña en Tarragona este jueves y recuerdan que el Estado de Derecho tiene sus ritmos y sus garantías.