El Gobierno defiende el Plan Director, que los grupos califican de papel mojado

El secretario de Estado de Cooperación, Fernando García Casas, ha defendido hoy el V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2022 porque tiene "ambición política", mientras que los grupos de la oposición le han reprochado que nace sin un marco presupuestario, lo que lo convierte en "papel mojado".

"Este Plan Director no va a ser papel mojado. Ni ustedes lo permitirían ni nosotros tampoco", ha respondido García Casas a los portavoces de PNV, ERC, Ciudadanos, Unidos Podemos y PSOE durante su comparecencia ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Congreso.

García Casas ha presentado hoy su dictamen después de que el Consejo de Cooperación al Desarrollo, un órgano consultivo integrado por representantes de las ONG y agentes sociales, lo haya aprobado gracias a su voto de calidad, y de que sólo lograra el respaldo de las CCAA y ayuntamientos del PP en el Consejo Interterritorial .

Tras subrayar que hubiera sido "mejor aprobarlo por consenso", el secretario de Estado ha aseverado que "se han hecho todos los esfuerzos posibles para dotar adecuadamente las políticas de cooperación", si bien ha hecho hincapié en la limitación presupuestaria al no tener aún Presupuestos Generales del Estado para 2018.

"No ignoren las complejidades de la aprobación presupuestaria, somos muy conscientes de esta limitación y seguimos trabajando para superarla", ha añadido.

Un argumento que no ha satisfecho a los portavoces de los grupos de la oposición, que han anunciado su voto en contra sobre el dictamen que tendrán que emitir respecto del Plan Director.

"Si no tienen un compromiso presupuestario para liderar, de una puñetera vez, la Agenda 20-30 en nuestro país, es agua mojada", ha lamentado el diputado de Ciudadanos Luis Miguel Salvador, mientras que la portavoz de ERC, Ana María Surra, ha dicho que esta ausencia presupuestaria "compromete su validez" y que se convertirá "en papel mojado" al no contar con el apoyo de ningún grupo.

Desde Unidos Podemos, Noelia Vera ha considerado que "todo cae en saco rato si ni siquiera hay un céntimo para llevar a cabo esta agenda" y ha calificado de "absoluta desvergüenza" lo que está haciendo el PP con la cooperación.

"Las palabras son preciosas pero sin presupuestos esto es papel mojado", ha lamentado Vera, al tiempo que desde el PNV, Íñigo Barandiaran ha hablado de "divorcio no deseable" con los agentes sociales.

"Tras seis años de debilitamiento de la cooperación, necesitamos algo más, no puede haber actos de fe", ha reclamado por su parte Carlota Merchán (PSOE), que ha opinado que "la crisis ya no sirve como excusa" y que este Plan Director, que "no tiene ambición política" debería ser el de la recuperación.

El diputado del PP José María Chiquillo ha acusado de "hipocresía" a la oposición por quejarse de la falta presupuestaria en este plan de la cooperación y, sin embargo, no apoyar los Presupuestos Generales del Estado para este año.

García Casas ha concluido "tendiendo la mano" para seguir colaborando con "todas las sensibilidades políticas, comunidades autónomas, entes locales y los actores sociales" para intentar lograr consensos.