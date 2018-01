El Gobierno desconocía, como el PSOE, el encuentro de Rubalcaba con Pascal

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado hoy que el Ejecutivo ha conocido por la prensa, al igual que ha reconocido el PSOE, el encuentro mantenido ayer en Madrid entre el exvicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba y la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal.

Fuentes del PDeCAT aseguraron ayer que Pascal estaba en Madrid "por razones personales" y se encontró "casualmente" con Rubalcaba con el que estuvo charlando "cordialmente".

"Me he enterado, como algunos militantes del PSOE, por la prensa", ha remarcado Méndez de Vigo, que ha añadido que el Gobierno no tiene "nada que decir" sobre esa reunión.

No obstante, el portavoz del Gobierno ha bromeado sobre la "inteligencia" de los periodistas a la hora de contar "encuentros fortuitos".