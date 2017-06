Gobierno balear señala que para eliminar los aforamientos "tienen que ponerse de acuerdo todos los partidos"

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Costa ha señalado que, de momento, tienen preparado un anteproyecto de ley para "eliminar los aforamientos a miembros del Govern" -publicado recientemente en el BOIB-, pero que para que esto sea efectivo y para eliminar el aforamiento a diputados debe modificarse el Estatut y, "al ser una ley orgánica, debatirse en el Congreso de los Diputados".

Según ha dicho, hasta ahora, todos los grupos estaban de acuerdo en eliminar los aforamientos, pero ha matizado que "el PP no tenía muy claro lo de abrir la reforma del Estatut porque supone abrir las puertas a otras modificaciones de Podemos con las que no están de acuerdo". "Si hay un tema en el que estamos de acuerdo, saquemos adelante esta reforma; el PP no puede utilizar eso de excusa", ha añadido.