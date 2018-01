El Gobierno escocés niega cambios en el protocolo para izar la bandera británica

El gobierno de Escocia negó hoy que haya cambiado el protocolo sobre la colocación de la bandera del Reino Unido en los edificios oficiales, después de recibir acusaciones de que solo se izaría una vez al año.

La polémica surgió a raíz de la actualización de la guía que rige este protocolo, según la cual la bandera real del León Rampante -empleada históricamente para representar al rey de Escocia- sería la que lucirían los edificios públicos para los cumpleaños reales y los aniversarios, en lugar de la que representa al Reino Unido.

La oposición criticó esta medida al argumentar que suponía un cambio sobre la política de estandartes y que, de este modo, la bandera unionista únicamente se erigiría el Día de la Conmemoración, en recuerdo de los militares británicos que combatieron en las dos Guerras Mundiales.

En su cuenta de Twitter, la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, negó que haya habido ninguna variación y aseguró que en 2018 se seguirá la misma tradición con respecto a las banderas que en años anteriores.

"Esto no tiene ningún sentido. Desde 2010, la bandera real del León Rampante ha sido la utilizada en los edificios gubernamentales para los acontecimientos reales. No ha habido cambios en la política o en la práctica desde entonces", afirmó.

Explicó que fueron funcionarios los que decidieron actualizar el protocolo para que se adapte a las prácticas que se están realizado desde hace ocho años.

"No he emitido instrucciones, órdenes, autorizaciones, ni siquiera he expresado una opinión sobre el cambio de política de banderas. La actualización de la guía fue un acto administrativo, que me parece sensato, y no se realizó por petición mía", recalcó.

También en un tuit, la líder del Partido Conservador, Ruth Davidson, llamó al Ejecutivo de Sturgeon a "preocuparse más por elevar los estándares (de vida)" y "no por arriar banderas".

"La primera línea de defensa contra las noticias falsas es que sus propios políticos dejen de venderlas", contestó Sturgeon en esa red social.