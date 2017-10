El Gobierno hablará con todos los grupos parlamentarios sobre Cataluña y subraya: "El Estado ganará cualquier partida"

En declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, el también ministro de Educación ha apuntado que, durante el debate político sobre Cataluña, debe imperar "la racionalidad". Y ha confirmado la intención que tiene el Gobierno de hablar con todas las fuerzas políticas, aunque ha remarcado que "la experiencia del pasado" es que algunos de esos partidos "no quieren" hablar con el Gobierno.

El Ejecutivo central, ha dicho, tiene una "visión completa" de la situación y "la serenidad" de que no estar rompiendo la convivencia. "Otros la rompen y toman decisiones unilaterales con tal de obtener sus fines", sostiene.

En este sentido, ha recalcado que la declaración unilateral de independencia que quiere sacar adelante el Parlamento catalán no tendrá "ningún efecto": "Lo importante es que el mundo te reconozca y, si no se reconoce, esa República de Cataluña no tiene ningún efecto", ha explicado.

Méndez de Vigo ha incidido en que el Ejecutivo no cierra puertas a dialogar, pero "siempre dentro del respeto a la ley y a la Constitución": "Si intentamos dialogar con alguien que rompe a su voluntad las leyes es muy difícil entenderse", ha apuntado, añadiendo que Puigdemont "no tiene interés en dialogar ni en restaurar la convivencia democrática".

Ante el enfrentamiento entre catalanes que, a su juicio, está provocado el Gobierno catalán, Méndez de Vigo ha afirmado que el Ejecutivo "evitará" que se quiebre la convivencia así como ese sentimiento de "desprecio y de odio" entre españoles.

EL GOBIERNO TIENE PLANES

Méndez de Vigo, que ha asegurado que el Gobierno tiene "planes" contra este "desafío" --aunque no ha precisado cuales son--, ha lamentado el "radicalismo" de los independentistas y que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, solo esté velando por el interés de una parte de la sociedad.

"No podemos permitir que haya una ruptura de la convivencia, o que haya buenos y malos", ha manifestado, para después expresar su confianza en que el PSOE y Ciudadanos estén unidos en "lo esencial" que, a su juicio, es la convivencia de los españoles. "Estoy seguro de que los partidos que defendemos la Constitución vamos a estar unidos", ha expresado.