El Gobierno se atendrá al informe de letrados del Parlament sobre si corren los plazos tras aplazarse la investidura

"He leído estos días opiniones para todos los gustos. A los juristas nos gusta mucho opinar sobre temas de derecho. Estaremos a lo que digan los letrados del Parlament, que son los que mejor conocen la cuestión. Están elaborando un informe y serán ellos los que digan cuál es el camino a seguir", ha declarado Méndez de Vigo en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros.

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo ha señalado que no se plantean pedir un informe a los servicios jurídicos del Estado sobre esta cuestión para saber si corren ya los plazos o hay que esperar a que se produzca una votación de investidura en el Parlamento catalán para que empiece a contar el reloj de dos meses que marca el propio reglamento del Parlament. Ha insistido en que estarán "a lo que digan" los letrados del Parlament y espera que esa decisión sea respetada por todos.

Fuentes de Moncloa subrayan que los propios independentistas apelan continuamente a la necesidad de poner fin a la aplicación del artículo 155 en Cataluña y recuerdan que, si no desbloquean la situación proponiendo a otro candidato, ellos mismos no contribuirán a acabar "con lo que dicen que quieren acabar". EL "RIDÍCULO" SI ES INVESTIDO

Méndez de Vigo ha puesto en valor el recurso que el pasado viernes presentó el Gobierno ante el Tribunal Constitucional para impedir la investidura de Puigdemont, ya que, según ha dicho, sin ese paso el tribunal de garantías no habría emitido medidas cautelares y el expresidente catalán podría haber sido investido.

Ha subrayado que podrían haber hecho el "ridículo" si Puigdemont, que es un "prófugo de la Justicia en busca y captura por delito muy graves", hubiese sido investido finalmente presidente de forma telemática o por delegación, ya que, según ha dicho, no tiene "antecedentes en ninguna democracia europea". Además, ha dicho que no deja de ser "llamativo e irónico" que el propio expresidente haya pedido amparo al TC tras las medidas de ese tribunal para impedir una investidura no presencial.

