El Gobierno navarro fija el límite de gasto para 2018 en 3.633 millones de euros, 110 millones más que este año

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, el consejero de Política Financiera, Mikel Aranburu, ha explicado que la cuantía se ha definido a la vista de las previsiones macroeconómicas para Navarra, la "mejora" de las estimaciones de recaudación para el próximo año y las obligaciones de deuda y de déficit previsto, que no podrá superar en 2018 el 0,4% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad foral.

Concretamente, Hacienda Tributaria prevé recaudar en 2018 unos ingresos no financieros de 3.733,8 millones de euros. A ellos, se suman los 82,8 millones que se obtendrán mediante la emisión de deuda, cantidad ésta que constituye el límite máximo para cumplir el objetivo de déficit. Finalmente, a la suma de estas cuantías habrá que añadir 30,4 millones correspondientes a los ajustes de contabilidad nacional. Todo ello, ha indicado el Gobierno, da como resultado un techo de gasto de 3.847 millones de euros. De este importe, 213,6 millones se destinan al Fondo de Haciendas Locales.

El Gobierno foral estima en un 2,7% el crecimiento del PIB real que experimentará Navarra el próximo año. Por otra parte, prevé un crecimiento del empleo en torno al 2,5% para este año 2017 y del 2,1% para 2018.

Una vez fijado el límite de gasto, los departamentos elaborarán durante las próximas semanas sus propuestas de gasto para 2018. Una vez recibidas las propuestas, el Gobierno de Navarra aprobará el anteproyecto de Presupuestos para 2018 y lo remitirá al Consejo Económico y Social de Navarra, al Consejo de Medio Ambiente, y a la Comisión de Régimen Local para su dictamen, paso éste previo a la aprobación del documento como proyecto y su remisión al Parlamento de Navarra para su debate.

El consejero ha explicado que "al aprobar el techo de gasto sólo aprobamos los ingresos y la capacidad máxima de gasto, no hay todavía un destino de estos fondos".

Ha indicado que ya ha tenido "alguna reunión con el cuatripartito, tanto para tratar de la reforma fiscal, de la que no tenemos avances, como para adelantar las líneas generales de la capacidad de gasto para 2018". "De la mano del cuatripartito y con los demás departamentos tendremos que dibujar cuál será el reparto del techo de gasto", ha comentado, para detallar que será en las próximas semanas.

NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO

Preguntado por la negociación del Convenio Económico con el Estado, Aranburu ha señalado que es "compleja" y ha precisado que "estamos trabajando con bastante intensidad, a buen ritmo desde enero-febrero".

"En el tema de la aportación llegamos a las vacaciones con muchos avances y teníamos pendientes flecos con el tema de los ajustes de la imposición indirecta", ha explicado, para añadir que "hemos retomado las reuniones a la vuelta del verano, hace 15 días, y a veces se vuelve sobre pasos anteriores cuando tocan los nuevos". "Eso se puede interpretar como un retroceso o como una fase más en el proceso de acuerdo, que desde el punto de vista técnico, está bastante cercano", ha expuesto.

Sobre la cifra de aportación de Navarra, Aranburu ha indicado que "UPN ha aprobado los Presupuestos Generales del Estado con una cifra de 627-630 millones y si ahora creen que son 450 millones, que entra dentro del estadio que nosotros hicimos, pues bienvenidos". No ha detallado la cifra concreta negociada, ya que, ha dicho, "no hemos cerrado una cifra, estamos analizando todas las partidas y estamos dentro de nuestra horquilla". "No sé exactamente cuál va a ser la cifra de cierre", ha concluido.