El Gobierno dice que no ha cerrado ninguna de las 42 oficinas comerciales de la Generalitat, que trabajan con normalidad

La secretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela, ha subrayado este jueves que el Gobierno "no ha destruido en ningún caso la acción exterior comercial del Gobierno catalán", canalizada a través de Acció, y que las 42 oficinas que tiene por el mundo "siguen abiertas y actuando con total normalidad".

"Las únicas (oficinas) que se han cerrado son las dedicadas a temas que se ha demostrado que eran ilegales, pero la parte comercial no se ha tocado porque se dedicaban a hacer promoción comercial y las 42 siguen abiertas", ha dicho en respuesta a una pregunta del senador de ERC Joaquim Ayats en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad de la Cámara Alta.

Es más, ha asegurado que le consta que los consejeros comerciales de las oficinas españolas tienen "relaciones fluidas, cordiales y estupendas con los de Acció, y sigue siendo así".

El pasado 27 de octubre, con motivo de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno decretó el cierre de las delegaciones de la Generalitat en el exterior --con la excepción de la de Bruselas aunque cesó a su delegado--.

En los días siguientes, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación cerró por completo las situadas en Viene, Roma, Lisboa y Ginebra, que solo tenían funciones políticas, pero dejó abiertas las que compartían instalaciones con oficinas comerciales o culturales.

Por otro lado, la secretaria de Estado ha negado que el Gobierno haya impedido al Puerto de Barcelona participar en una misión comercial a Argentina y Brasil: "No me consta que nadie haya dado ninguna instrucción, la tendría que haber dado yo, y yo no la he dado", ha zanjado.

Poncela ha emplazado a preguntar al director del puerto de Barcelona por qué no fue a esa misión, porque "desde el Gobierno central no ha habido ninguna acción en ese sentido".