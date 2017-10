El Gobierno pide reflexión a Puigdemont para que no haga algo "irreversible"

El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha lanzado una última llamada del Ejecutivo a la "sensatez" y la "reflexión" del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que esta tarde ante el Parlamento de Cataluña no haga nada que sea "irreversible".

"Es el momento de reflexionar. Quiero pedirle al señor Puigdemont que no haga nada irreversible, que no emprenda ningún camino que no tenga vuelta, que no lleve a cabo ninguna declaración unilateral de independencia, que vuelva a la legalidad, que vuelva al diálogo en el Parlamento de Cataluña", ha subrayado Méndez de Vigo.

En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar una exposición en el Museo Arqueológico Nacional, el ministro ha apelado a la serenidad pese a que hoy se viva un momento decisivo para Cataluña y para los catalanes.

Una situación que ha explicado que ha sido provocada por la actuación del Gobierno de Puigdemont que le ha hecho situarse al margen de la legalidad y que ha provocado una ruptura entre la ciudadanía.

También ha recordado que su actitud ha provocado que muchas empresas se estén marchando de Cataluña porque "no se fían" de ese gobierno.

El ministro ha resaltado que el deber de todo gobernante es buscar el bienestar, la felicidad y la concordia de los ciudadanos, y que Puigdemont debe pensar en ello cuando esta tarde acuda al Parlament.

"Hoy, decía el poeta (ha dicho en alusión a Antonio Machado), es siempre todavía, y espero que ese hoy es siempre todavía esté inundado de sensatez y reflexión para evitar algo que al final será muy perjudicial para Cataluña y para los catalanes".

Méndez de Vigo ha considerado que una declaración de independencia sería también "un fracaso de Europa" porque ha dicho que Europa se hizo para que los ciudadanos pudieran convivir en democracia y libertad.

"Ese es el ejemplo que ha dado la Unión Europea todos estos años y el que tenemos que seguir dando", ha resaltado antes de recordar que la UE ya ha dejado claro que no reconocerá una declaración de independencia de Cataluña.