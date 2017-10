El Gobierno responde a Aznar que es "momento de estar unidos" detrás de Rajoy, que sabe apreciar bien los tiempos

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporta, Iñigo Méndez de Vigo, ha afirmado rotundo este jueves que es "momento de esta unidos" detrás de Mariano Rajoy ante el desafío secesionista y ha recalcado que el Ejecutivo es el que tiene "la capacidad de apreciar mejor cuáles son los tiempos".

Así se ha pronunciado después de que la fundación FAES haya emplazado al Gobierno a actuar ya ante el "ataque frontal" a la ley y a la democracia del presidente catalán, Carles Puigdemont, y no permanecer en la "inacción". Es más, cree que si no lo hace, se deben convocar unas elecciones generales para que los españoles decidan cómo se afronta esta "coyuntura crítica para España".

El ministro ha señalado que él lo que ha leído es un "artículo de una fundación" --en alusión a la FAES que dirige Aznar--, pero "no de una persona". "Creo que es momento de estar unidos detrás del Gobierno en defensa de la legalidad y en defensa de los intereses de todos los españoles", ha agregado.

Según Méndez de Vigo, es el Ejecutivo del PP el que tiene "la capacidad de apreciar mejor cuáles son los tiempos y cuáles son esas necesidades". "Y creo que esa llamada a la unidad es lo que esperan de nosotros todos los españoles", ha aseverado.

NO TIENE SENTIDO ALGUNO UNA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA

Méndez de Vigo, que ha presentado la campaña de sensibilización contra la piratería en Internet "No piratees tu futuro" en el Museo Reina Sofía, ha recalcado que la declaración unilateral de independencia que pretenden los secesionistas "no tiene sentido alguno".

"Lo que nos gustaría es que no se produjera. Si se produce, el Gobierno tomará las medidas que le dan la Constitución y las leyes en el amparo de los derechos y libertades de todos los catalanes y de todos los españoles", ha manifestado.

En este sentido, el ministro ha subrayado que el Ejecutivo defiende las "libertades y los derechos de todos", y "no solo de una minoría secesionista" y, por lo tanto, "actuará en consecuencia". Preguntado si prevé hacerlo antes del lunes, ha reiterado que "actuará en consecuencia".

Al ser preguntado si se imagina una competición de Liga sin el FC Barcelona, el titular de Educación, Cultura y Deporte ha subrayado que lo que no se imagina es a "Cataluña sin España y a España sin Cataluña". "Y, por lo tanto, como no se va a producir, el resto de las hipótesis, no tienen virtualidad", ha recalcado.