El Gobierno responde a Puigdemont que "hace tiempo que vive fuera de la ley y de la cordura"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, "hace mucho tiempo que vive fuera de la Ley y de la cordura" y le ha recriminado que "recuerde al Rey sus obligaciones constitucionales cuando estamos aquí porque él ha olvidado a los suyos" como respuesta al discurso del president en una declaración sin preguntas.

Sáenz de Santamaría le ha recordado que "para los demócratas, que desde el Rey hasta las instituciones europeas y españolas llamen a la legalidad y a la cordura es una tranquilidad".

También le ha criticado que haya "llevado a los catalanes a la mayor división y a la mayor fractura que han tenido en su historia. Es un dirigente contra la Ley, contra las instituciones, contra Europa, contra la mayoría de los catalanes que recibieron el discurso del Rey como un bálsamo frente a tanta incertidumbre y tanto desasosiego".

"Nunca ha vivido España y Catalunya una fractura como la que vivimos ahora, un olvido completo de los derechos de todos los catalanes por parte de los dirigentes de la Generalitat. Le pido a Puigdemont que respete a España, que respete a Catalunya, que trate a sus instituciones con el respeto que merecen y que respete sobre todo a los catalanes que no merecen vivir lo que están viviendo", ha apuntao Sáenz de Santamaría.

La acusación de acoso "a los que no piensan como ellos" fue reiterada por la vicepresidenta. "España es una democracia, esto no es una dictadura. Cada mensaje del señor Puigdemont es un desasosiego y un viaje a ninguna parte. Fuera de la Ley no hya democracia. Fuera de la Ley no hay convivencia. Fuera de la Ley no hay derechos", ha concluido la vicepresidenta.

El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, ha calificado el discurso del president de la Generalitat como "infame, un cúmulo de mentiras, manipulaciones y una falta de respeto tremenda al rey de todos los españoles".

El dirigente del PP ha apuntado que el discurso del monarca fue "impecable e implacable, tal y como hizo don Juan Carlos ante el golpe del 23F. Reafirmó su compromiso con la democracia, con la ley, con la convivencia y con la unidad y la continuidad histórica de España. Al igual que se hizo con Tejero no cabe ninguna concesión ni ninguna negociación con Puigdemont y mucho menos, una mediación interncional que sería una humillación para un Estado soberano".