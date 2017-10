El Gobierno dice que no puede dar como válida la "no declaración de independencia" desde un marco legal suspendido

En los pasillos del Congreso de los Diputados, Catalá ha dicho que, a la espera de que concluya el Pleno de la Cámara catalana, el Gobierno no puede dar como válido lo ocurrido.

"No podemos dar por válido en un marco normativo una ley que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, no podemos dar como válido un referéndum cuyo recuento ha sido absolutamente irregular y tampoco podemos dar como válida una no declaración de independencia que se solicita su suspensión inmediatamente", ha manifestado.

Por tanto, ha apostillado el titular de Justicia, "hay un conjunto de elementos que, en principio, no podemos dar como válidos de lo que ha sucedido hoy".