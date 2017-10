Gomà (SCC): No os podrán dividir, aquí está la voz de la mayoría de catalanes

El presidente de Societat Civil Catalana (SCC), Mariano Gomà, ha asegurado que en la manifestación de hoy en Barcelona "está la voz de la mayoría de catalanes", a quien el independentismo "no podrá dividir", como tampoco a España ni a Europa.

En una intervención en el acto final que ha cerrado la manifestación convocada por la entidad en Barcelona, Gomà ha agradecido la asistencia de centenares de miles de personas: "Hemos petado Barcelona. Os quiero agradecer que estéis aquí, somos la voz de la sociedad civil", ha dicho.

Gomà ha dado las gracias asimismo a los partidos que han asistido a la marcha, entre ellos Ciudadanos, PP y PSC. "Demuestra que es aquí dónde verdaderamente están las auténticas estructuras de Estado".

"Aquí está la voz de todos los catalanes, de la mayoría de Cataluña, no nos van a dividir, no podrán, ni podrán dividir a España, ni a Europa. Que escuchen muy bien aquellos que están intentando debilitar las estructuras democráticas que tanto nos han costado: no lo lograrán. Aquí estaremos nosotros", ha afirmado.