El Govern catalán ironiza con "la eficacia" del TC por suspender un pleno que "no está ni convocado"

"No está ni convocado. Al menos un servidor no ha recibido ni la convocatoria. Qué eficacia", ha explicado en un apunte en Twitter recogido por Europa Press tras conocerse la decisión del Alto Tribunal.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, sí anunció el miércoles que el pleno estaba convocado, pero este jueves ha asegurado que no, ya que formalmente no se convoca hasta que firma el documento de convocatoria que remite a todos los diputados, y esto aún no ha ocurrido.

El conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, también ha criticado la decisión del TC, al que ha calificado de tribunal politizado: "Prohíbe preventivamente que un Parlament se reúna porque deduce que pasará algo que no está escrito en el orden del día".

El pleno es polémico desde el primer momento en que se anunció, porque partidos como la CUP aseguraron que debe servir para proclamar la independencia, aunque ni la CUP ni JxSí lo dejaron por escrito cuando registraron por escrito el documento en el que proponía celebrarlo.