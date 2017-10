El Govern no se "rendirá" e insta Rajoy a elegir entre diálogo o "represión"

El conseller de la Presidencia, Jordi Turull, ha asegurado hoy que no aceptará "rendirse" en el proceso soberanista, por lo que ha instado al Gobierno de Mariano Rajoy a elegir este jueves entre "sentarse a hablar" u optar por "más represión" contra el movimiento independentista.

Después de que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela enviara ayer a prisión sin fianza por sedición a los presidentes de la ANC, Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, Turull ha denunciado que se trata de "un nuevo episodio de vergüenza democrática por parte del Estado español", con dos "presos políticos en pleno siglo XXI" encarcelados por un "tribunal incompetente" que es "heredero" del Tribunal de Orden Público franquista.

Dos días antes de que expire el nuevo plazo marcado por Rajoy para que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aclare si declaró o no la independencia, Turull ha recalcado que el Govern en su respuesta "no se moverá" de su oferta de diálogo y volverá a preguntar al Ejecutivo central si "quiere sentarse a hablar o no".