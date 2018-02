Granados está citado dentro en un mes en el Congreso para hablar de la financiación del PP de Madrid

Granados ha reconocido ante el juez que en los comicios autonómicos de 2007 y 2011 se llevó a cabo una campaña electoral "paralela" fuera de la contabilidad oficial para la expresidenta regional Esperanza Aguirre y que dirigió Ignacio González, quien la sucedió al frente de la Comunidad de Madrid. Además, ha explicado que la actual mandataria madrileña, Cristina Cifuentes, formó parte del núcleo de esa campaña paralela porque tenía una supuesta "relación sentimental" con Ignacio González.

"Me da igual lo que diga este señor, es un delincuente", se ha apresurado a responder Cifuentes, a la que el PSOE quiere citar también ante la comisión de investigación del Congreso tras la declaración de Granados.

El ex número dos del PP de Madrid, que salió el pasado verano de la cárcel de Estremera en la que pasó dos años y medio en prisión preventiva por su implicación en la 'Púnica', podrá reafirmarse en sus declaraciones ante el Congreso, aunque también podría acogerse a su derecho a no contestar a las preguntas de los grupos parlamentarios para no perjudicar su defensa judicial.

También está citado ante este órgano el 13 de marzo el exsocio de Granados, David Marjaliza, quien colabora con la Justicia desde el año 2015. El pasado 17 de enero declaró en sede judicial que tanto él como Granados y Javier López Madrid --el yerno de Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL-- se repartieron una comisión de 3,6 millones de euros por la adjudicación a una empresa de Marjaliza de tres obras de Metro de Madrid en 2004.

EN FEBRERO, EL BIGOTES, COSTA Y CAMPS

Antes que Granados y Marjaliza la comisión de investigación recibirá a otros implicados en casos de corrupción del PP. En concreto, el 20 de febrero se ha convocado al segundo cabecilla de Gürtel, Álvaro Pérez 'El Bigotes'. El que fuera responsable de Orange Market, que cumple pena de presión por los contratos de 'Gürtel' para los espacios de la Generalitat Valenciana en Fitur, está acusado en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano

En su comparecencia de mediados de enero en esa vista oral, Pérez, para el que Fiscalía pide 27 años de cárcel, señaló a Camps como la persona que dio la orden al ex secretario general del PP de la Comunidad Valenciana Ricardo Costa para que la trama Gürtel facturase los actos de campaña de 2007 y 2008 del PP valenciano a otros empresarios.

También para el día 20 se espera a Marcos Benavent, el autodenominado 'Yonki del dinero', que está procesado por las presuntas irregularidades cometidas cuando fue gerente de la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia. Benavent colaboró con la Fiscalía Anticorrupción y su testimonio fue clave en la llamada operación Taula contra la cúpula del Partido Popular en la provincia de Valencia y su presidente Alfonso Rus.

Dos semanas después, el 6 de marzo, los comisionados quieren recabar el testimonio de Ricardo Costa y Francisco Camps. Costa confesó en enero en el juicio por la rama valenciana de 'Gürtel' que su partido pagó en negro algunos actos que contrataron con la empresa de Correa, Orange Market, para las campañas electorales de 2007 y 2008, en varios de los cuales participó el presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Costa, que se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión fue, según 'El Bigotes' y Correa quien les indicó que si "querían cobrar" tenían que facturar los eventos a "determinados empresarios". El propio ex número dos del PP valenciano señaló que fue Camps quien decidió contratar Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y que éstos se financiasen en parte con "dinero negro". Camps negó las acusaciones y podría cruzarse con su antiguo colaborador en el Congreso porque han sido llamados a declarar el mismo día.