Granados (PSC) ve "difícil" que haya un presidente de Mesa no independentista

La número 2 de la candidatura del PSC en las catalanas, Eva Granados, ha reconocido hoy que es "difícil" que haya un presidente de la Mesa del Parlament que no sea independentista porque "no salen los números".

"Haremos todo lo posible para que haya una presidencia no independentista, pero no se me ocurre cómo puede ser si no faltan diputados del bloque independentista", ha afirmado en declaraciones a RNE.

Granados se ha mostrado partidaria de apoyar a un candidato de Cs a la presidencia de la Mesa de la Cámara catalana, pero ha apuntado que no han recibido ninguna oferta aún por parte de la formación naranja, si bien ha insistido en que la aritmética parlamentaria no permitiría una presidencia no independentista.

También ha descartado que sean los socialistas los que planteen un candidato a la presidencia del órgano rector del Parlament: "No vamos a plantear una presidencia de la Mesa con 17 diputados".

"Hay 70 diputados que hacen una mayoría independentista y que lo lógico es que forme Gobierno, tienen la legitimidad para hacer Gobierno, pero no tienen legitimidad para saltarse la ley de nuevo", ha comentado sobre los resultados electorales del 21D, de los que ha dicho que no han permitido "abandonar la convulsión política" en Cataluña.