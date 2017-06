Granados defiende que el PP de Madrid con él se financió de manera legal y asegura que no prepara una "vendetta"

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Granados ha indicado que "el PP de Madrid en los años" que él ha sido secretario general y "hasta" lo que él conoce, "se ha financiado de manera legal". "No voy a perjudicar jamás a ningún compañero de partido ni al partido como tal porque no tengo nada y si tuviera tampoco lo haría, tampoco me lleva ahora sacar vendettas", ha indicado.

En este punto, sí que ha reconocido que con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en prisión por el caso Lezo, no ha tenido "la mejor de las relaciones personales, algunas veces mejor que otras dependiendo de la fase" y lo que haya hecho o dejado de hacer no tiene "ni idea".

Por eso, ha afeado el hecho de que se diga que está preparando una venganza. "Cuando desde determinados medios de comunicación se dice que estoy preparando una ofensiva, elaborando un dossier para perjudicar a Cristina Cifuentes, es mentira, falso. No he hablado con nadie", ha aseverado.

Sobre las palabras de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre mientras él estuvo en la cárcel, acusado de ser el cabecilla de la trama Púnica, ha indicado que le "dolieron" porque ella le conoce, a él y a su familia, y sabe cómo vive. "Y en cuanto a mi gestión en la Comunidad de Madrid, yo se lo di todo. Atribuyo esas declaraciones a que en este partido se suele matar al compañero para sacar rédito político", ha añadido.

Granados ha explicado que no ha hablado, tras su salida de la cárcel, con Cristina Cifuentes pero sí con algunos "amigos" que tiene en el PP.