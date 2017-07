Grynspan: "Iberoamérica debe ser fruto del esfuerzo de todos los ciudadanos"

La Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, manifestó hoy el deseo de que Iberoamérica no sea fruto de un solo líder u organización, sino del "esfuerzo colectivo de todos los ciudadanos" de la región en un mundo más multilateral y solidario, orientado a la cooperación y en paz.

Grynspan intervino hoy en la presentación del libro "Somos Iberoamérica. 25 años de Cumbres Iberoamericanas", junto al presidente de EFE, José Antonio Vera, quien destacó la vocación iberoamericana de esta agencia internacional de noticias

Grynspan valoró el "equipo" formado entre la Secretaría General Iberoamericana (Segib) y una de las agencias de noticias "más grandes y emblemáticas el mundo" en este proyecto para conmemorar los 25 años de cumbres.

Destacó que en el libro se han entrevistado a otras tantas personalidades de los más variados ámbitos, siempre con un enfoque de la cultura como columna que sustenta y da sentido a lo iberoamericano.

El libro no solo tiene un enfoque oficial, sino que se basa en vivencias de las gentes porque la construcción iberoamericana se vive en los conciertos, en los estadios, en las familias, en la sociedad, nace de los afectos, de las migraciones, de los intercambios entre personas, "de abajo arriba", explicó.

"El sentido de comunidad no puede crearse por decreto, las comunidades las crean las gentes", añadió al explicar que las cumbres no se habrían mantenido a lo largo de un cuarto de siglo si no fueran reflejo de la realidad.

Añadió que se ha evolucionado de las cumbres a las "conferencias" con varios foros representativos de la economía y de la sociedad civil, hacia una verdadera comunidad de 22 naciones, sin dos bloques a cada lado del Atlántico, en la que todos se relacionan con todos de manera horizontal y todos los ciudadanos son protagonistas, pues "somos más que la suma de las partes", enfatizó.

"EFE es Iberoamérica, somos Iberoamérica", sintetizó, a su vez, Vera, quien ensalzó la importancia de la colaboración con la Segib en esta iniciativa conjunta.

Repasó los 78 años de EFE y cómo sus fundadores tuvieron el sueño de crear una agencia internacional que diera las informaciones con "acento propio".

"Hemos aportado bastante a que la comunidad iberoamericana tenga una mayor incidencia desde el punto de vista informativo (...) -según Vera- desde un planteamiento puramente de la lengua española y portuguesa", que hablan 800 millones de personas, tras abrir la primera delegación en Buenos Aires hace 50 años.