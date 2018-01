La Guardia Civil sale de la sede de Òmnium con los correos electrónicos de Cuixart

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga a la cúpula del proceso soberanista, ha ordenado a la Guardia Civil registrar las sedes y obtener una copia de los correos electrónicos de los líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La Guardia Civil ha abandonado la sede nacional de Òmnium Cultural sobre las 20 horas.

Los agentes, vestidos de paisano, y con la asistencia de los técnicos de Òmnium y la ANC, han accedido a todos los correos corporativos de Sànchez y Cuixart desde abril de 2016 hasta octubre del año pasado, han indicado fuentes de ambas entidades. Coinciden con la fase final del proceso soberanista, que culminó con el referéndum del 1-O y la DUI del 27 de octubre. Fuentes próximas a la investigación han explicado que el operativo estaba diseñado desde hacía varias semanas pero que se retrasó para no interferir en las elecciones del pasado 21 de diciembre.

Los agentes de la Guardia Civil también se han personado este miércoles para requerir información en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, el ente que alberga el sistema informático de la administración catalana. La operación ha empezado a las 9 de la mañana y los Mossos d'Esquadra han custodiado la entrada de las sedes de ambas entidades. De la ANC los agentes han salido antes de las 15:00h.; CTTI, pasadas las 16:30h; y en Òmnium el copiado de correos ha terminado sobre las 20:00h.

Desde fuentes jurídicas se apunta a que la obtención de los correos electrónicos va encaminada a la investigación de la relación entre las entidades soberanistas y el Govern. En concreto, en la estrategia política para lograr la independencia de Catalunya y en el método escogido –y la eventual utilización de fondos públicos mediante la ANC y Òmnium– para sufragar el 1-O.

El magistrado Llarena ha ordenado la intervención de los correos dentro de una pieza separada abierta el 12 de enero que estaba secreta. Tras realizar estas diligencias, el juez ha dictado una providencia por la que levanta el secreto, informa Europa Press.

El Tribunal Supremo sitúa a Sànchez y Cuixart como los promotores de movilizaciones para conseguir la independencia de Catalunya al margen de la ley y por la vía de los hechos consumados, dentro de una estrategia concertada con el Govern y la mayoría independentista del Parlament. El juez Pablo Llarena está pendiente de resolver los recursos para salir de la cárcel que presentaron sus defensas. La Fiscalía se opone a la excarcelación de los líderes cívicos del procés.

En declaraciones a los periodistas, los vicepresidentes de la ANC y Òmnium, Agustí Alcoberro y Marcel Mauri, han recordado que la operación ha coincidido con la jornada en que se cumplen 100 días del ingreso en la cárcel de Sànchez y Cuixart. "Se trata de un procedimiento normal de bolcado de de los correos de Jordi Cuixart, dentro de la anormalidad democrática en la que estamos inmersos", ha aseverado Mauri.

En un mensaje inusual, Òmnium y la ANC han llamado a sus simpatizantes a no concentrarse frente a sus sedes para protestar contra la operación. Cabe recordar que sus dirigentes están en prisión precisamente por haber convocado la protesta frente a la sede de Economía durante el registro policial del 20 de septiembre, que terminó con tres coches de la Guardia Civil destrozados.

🔸La Guàrdia Civil s'ha presentat a la Seu Nacional d' @omnium. La situació és d'absoluta tranquil·litat. Per això us demanem que ningú s'hi desplaci.



Moltes gràcies per totes les vostres mostres de suport. De seguida que en tinguem més informació, us la comunicarem