La Guardia Civil fue a casa de La Zarza días antes pero niños no abrieron

Una patrulla de la Guardia Civil se personó el pasado miércoles en la vivienda de La Zarza-Perrunal (Huelva) en la que vivían los cuatro menores cuya madre y pareja fueron hallados muertos el sábado como consecuencia de un suicidio por ingesta de medicamentos, pero aquéllos "no abrieron la puerta".

El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero, ha explicado, en declaraciones a los periodistas, que la visita se produjo tras una llamada de la directora del colegio al puesto de Calañas.

En ella refería que ese día "vio que la madre no fue a buscar a uno de los niños que salía a las dos de la tarde, y tuvo que esperar hasta las tres que salió el hermano mayor".

Romero ha indicado que desde el puesto se mandó a la patrulla y sus agentes constataron que en ella había niños pequeños pero éstos les dijeron que "si su madre no abría, que estaba durmiendo, que ellos no lo harían".

"No se pudo comprobar si estaba dormida o muerta, sin orden judicial no podían entrar, es verdad que podían haber ido posteriormente pero no se hizo, o al menos no tengo constancia de que se hiciera, no obstante lo vamos a comprobar", ha concluido Romero.

Por su parte, el Servicio de Menores de la Junta de Andalucía continúa recabando información y analizando la situación de los menores para determinar "por la vía de urgencia" la mejor solución para ellos, que será la que garantice su bienestar y apostando por que puedan seguir viviendo juntos como hasta ahora.

Los cuatro menores se encuentran desde el sábado con el padre de tres de ellos -los más pequeños-, que tenía reclamada su custodia y que al parecer podía haber pedido también la custodia del mayor.