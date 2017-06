La Guardia Civil presenta su campaña 'Ten cabeza' con consejos para disfrutar de un verano seguro

Para ello, se han realizado un total de 17 clips con un aire desenfadado acorde con la época estival que se difundirán en medios de comunicación. Los vídeos incluyen consejos para prevenir accidentes en la carretera, la montaña o el mar, proteger el medio ambiente o evitar robos en domicilios o en la calle.

"Ojalá todos pudiéramos tener al lado a un guardia civil", ha señalado este miércoles Fernando Cubillo, teniente coronel jefe de la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales (ORIS). Para suplir esto, el Instituto Armado ha recurrido a la imaginación y al humor blanco para pedir sentido común con mensajes como "no descuide sus pertenencias", "el monte no es un cenicero" o "el mar no es una papelera".

Los vídeos, de 20 segundos de duración y acompañados de las etiquetas #Veranoseguro y #Tencabeza, han sido grabados en su totalidad por la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales (ORIS) con la ayuda de guardias civiles de las especialidades del Servicio Cinológico, Rescate en Montaña, SEPRONA, GEAS, Seguridad Ciudadana y Tráfico.

La campaña se ha dividido en cinco bloques temáticos que, por su mayor incidencia en la época estival, se han considerado más apropiados para concienciar al ciudadano y evitar determinadas conductas incívicas.