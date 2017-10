De Guindos: Cataluña no se independizará y le irá "mucho mejor en España"

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, aseguró hoy en Roma que "la independencia de Cataluña no va a tener lugar" por razones de "legalidad y de "racionalidad económica" y consideró que "le irá mucho mejor dentro de España".

"No tengan la más mínima duda de que la independencia de Cataluña no va a tener lugar, primero por una cuestión de legalidad pero en segundo lugar por un tema de racionalidad económica", destacó ante los medios al margen del XV Foro de Diálogo Italia-España en Roma.

En su opinión, el referéndum de independencia del domingo, ilegalizado por el Tribunal Constitucional, consistió en "un mero trámite" hacia la declaración de independencia "sin controles ni garantías".

"Creo que lo que vimos es que el referéndum ilegal era un mero trámite, nunca he visto un referéndum al que no se preste atención a los resultados, no había ningún tipo de control ni garantía, era un mero trámite de cara a la declaración de independencia", consideró.

Preguntado por la imagen que España proyecta al extranjero tras los enfrentamientos entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de algunos manifestantes en Cataluña, aseguró que "España es una democracia avanzada".

"Hemos visto una parte que es el Gobierno de España que en última instancia lo que hace es sustentar la legalidad y defenderla, y por otro lado, otra administración, una autonómica, que está fuera de dicha legalidad", dijo.

A su juicio, el domingo se vivieron "momentos delicados, tensos" y dijo que "todo el mundo está triste por la gente que tuvo problemas, los heridos, contusionados", pero subrayó que "en última instancia lo que queda es un Gobierno que defiende la legalidad".

Por otro lado De Guindos resaltó "la voluntad del Gobierno español de continuar dentro de ese marco constitucional, legal, de negociar con todos y de hablar con todos los partidos políticos", algo que, a su parecer, "siempre" ha sido así.

"El Gobierno español siempre ha tenido la mano tendida, creo que ha sido la otra parte, la que está fuera de la legalidad, la que no ha querido hablar con nosotros, no ha querido dialogar absolutamente nada con nosotros", dijo, recordando la ausencia de la Generalitat en la conferencia de presidentes autonómicos.

El ministro calificó de "pantomima" el referéndum ilegal y afirmó que "a Cataluña le va a ir mucho mejor dentro del proyecto de España".

"Hemos tenido 40 años desde la aprobación de la Constitución en los que hemos tenido crecimiento económico, incremento de prosperidad, ha avanzado el Estado de Bienestar e incluso durante la crisis tan profunda que hemos tenido en los últimos diez años, que prácticamente acabamos de recuperar el nivel de 2007", repasó.

Y agregó que "cuando uno mira en conjunto estos 40 años, han sido 40 años muy positivos desde el punto de vista de la prosperidad para la sociedad española y la catalana".

"El Gobierno español va a defender que el proyecto de España es el mejor proyecto para Cataluña", zanjó.