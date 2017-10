Harvey dañó centenares de cajas de seguridad en bancos de Houston

El ciclón Harvey, que azotó la costa sureste de Texas (Estados Unidos) a finales de agosto, dañó centenares de cajas de seguridad en más de una treintena de sucursales bancarias en Houston, la cuarta ciudad más grande del país.

Las históricas inundaciones que causó Harvey en esta ciudad provocaron que cerca de 400 de las 80.000 cajas fuertes que tiene el Chase Bank en Houston quedasen inundadas, dañando los objetos de valor que sus clientes guardaban en ellas, informó hoy el medio local Houston Chronicle.

Otros bancos que tuvieron que cerrar varias de sus sucursales, como Wells Fargo, Bank of America y BBVA Compass no especificaron a ese diario local cuántas de sus cajas fueron deterioradas, aunque Bank of America señaló que tiene almacenadas 2.000 de este tipo en las tres sucursales que tuvo que clausurar.

Una clienta de Chase, Tiffany Rogers, explicó al Houston Chronicle que lleva pagando 250 dólares anuales desde hace casi una década para guardar los certificados de nacimiento, pasaportes y otros artículos importantes de su familia.

"Pensé que podría mantenerlos a salvo en caso de que mi casa sufriera un incendio", apuntó Rogers, que dijo no haber pensado nunca en una inundación de este calibre.

Por su parte, este banco estadounidense ofrece a sus clientes máquinas de limpieza por ultrasonido gratuitas y soluciones para ayudar a recuperar monedas y joyas.

Chase Bank también está reembolsando a los clientes por el costo de reemplazar documentos importantes, como pasaportes o certificados de nacimiento.

En conjunto, estos cuatro bancos -los más grandes en el área de Houston en términos de depósitos- informaron de que 32 sucursales en la zona afectada por Harvey permanecen cerradas hoy debido al daño de la tormenta.