Hernando (PP) dice que Cospedal no incurre en incompatibilidad y su futuro depende de ella, de Rajoy y del congreso

El portavoz parlamentario 'popular', Rafael Hernando, considera que la secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal, no incurre en ningún problema de incompatibilidad, de manera que seguir desempeñando ese puesto o no es algo que deben decidir ella, el presidente del partido, Mariano Rajoy, y el congreso que se celebrará en febrero.

"Es una gran secretaria general, ha hecho un gran papel y si ella desea seguir siéndolo y al presidente le parece bien no creo que haya en estos momentos ningún problema de incompatibilidad", ha dicho en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Hernando se ha expresado así después de opinar que es bueno que haya "incompatibilidades" a la hora de ocupar cargos, pero se ha referido en concreto a la posibilidad de compatibilizar cargos "públicos". De hecho, ha mencionado que hay diputados que están dejando sus escaños porque tienen responsabilidades municipales.

Con todo, no cree que haya que hacer ninguna "especificación estatutaria", sino que es lo que está ocurriendo "con normalidad". "Ese es el camino que hemos emprendido y es bueno que cada uno se dedique a una cosa", ha dicho.

Además, no ve problema en compatibilizar un cargo público con un cargo orgánico en el partido y ha explicado cómo se resuelve eso en el grupo parlamentario: Los vicesecretarios del partido que son diputados, ha dicho, "no ocupan cargos en el grupo que impliquen una restricción de sus capacidades para hacer funciones en el partido" y, viceversa, él que se ocupa del grupo no tiene cargos en el partido.

Hernando ha defendido como perfectamente democrático el sistema de elección de cargos en el PP y ha dejado claro que las primarias del PSOE no le parecen "un modelo a imitar", ni tampoco el sistema de Podemos: "Mire la que tienen montada (Pablo) Iglesias y (Íñigo) Errejón". También ha alertado contra el recurso a los plebiscitos, que ha llevado a cambios de gobierno de Reino Unido y en Italia y generado un problema en Colombia.

NO COMPARTE LA DECISIÓN DE AZNAR

Por otro lado, ha admitido que no comparte la decisión del expresidente del Gobierno José María Aznar de dejar su puesto de presidente de honor del partido y tampoco la de separar del PP a la fundación FAES, que es "parte del acervo cultural del PP", aunque ha añadido que lo respeta.

Así, ha señalado que la gustaría verle en el congreso del partido. A su modo de ver, la decisión de Aznar "no beneficia ni perjudica a nadie". Eso sí, ha admitido que le gustaría que alguien que es "un referente" siga teniendo presencia en el PP "sumando, no restando", porque esa tiene que ser una característica de un partido "de amplia base social".

EL PP "TRAMITARÁ" LA LIMITACIÓN DE MANDATOS

Preguntado por la intención de Ciudadanos de tramitar próximamente una ley para limitar a dos los mandatos de los presidentes del Gobierno, Hernando ha recordado que eso forma parte del acuerdo de investidura que ambos firmaron, de manera que al PP no le supone "ningún problema". "Si plantean esta reforma la tramitaremos y la llevaremos adelante, forma parte de un acuerdo", ha resumido.

Aunque no ha querido valorar las intenciones de Ciudadanos con esa propuesta, sí ha recordado que es "un viejo debate" que ya puso sobre la mesa José María Aznar y que "en general se ha cumplido". Lo cumplió él y luego lo cumplió José Luis Rodríguez Zapatero aunque no lo había anunciado. No obstante, cree que en el caso de Zapatero es porque dejó una "situación que hacía inviable que le volviesen a elegir".

Eso sí, también ha dejado claro que no cree que sea una cuestión prioritaria, como tampoco considera prioritaria la supresión de los aforamientos aunque Ciudadanos tenga "mucha premura". Es más, en el caso de los aforamientos ha hecho hincapié en que eso implica una reforma constitucional y Podemos puede llevarla a referéndum.