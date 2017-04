Hernando (PP) pide a los grupos centrarse en "lo importante", que son los PGE, y no en "utilizar la corrupción"

"A mi lo que me gustaría es que los grupos parlamentarios se centraran esta semana en lo que es importante para los españoles, que son los Presupuestos, y no en la utilización de la corrupción, especialmente cuando quien la ha denunciado no han sido ellos, sino el PP en este caso", ha indicado Hernando al término de un desayuno informativo con el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, que ha organizado el Fórum Europa.

El Congreso recibe a partir de este lunes a 71 altos cargos del Gobierno e instituciones públicas para explicar durante toda la semana el proyecto de Presupuestos Generales del Estado aprobado por el Gobierno, una tanda de comparecencias que iniciará esta misma mañana el secretario de Presupuestos. La semana que viene, durante los días 3 y 4 de mayo, se producirá el debate de las enmiendas de totalidad.

LLEGA "UN POCO TARDE" LA PETICIÓN DEL PSOE

Además, Hernando ha asegurado que llega "un poco tarde" la petición de comparecencia que ha registrado el PSOE para que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, acuda al Congreso para dar explicaciones por la reunión que mantuvo en marzo con Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid que ha sido detenido en el marco de la 'Operación Lezo'.

Así, el portavoz de los 'populares' en el Congreso ha recalcado que el propio 'número dos' de Interior ya avanzó este domingo que va a comparecer en sede parlamentaria para "dar las explicaciones oportunas".