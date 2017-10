Hernando (PP) no teme las querellas de ERC y no descarta acciones judiciales contra ellos por sus "mentiras"

"A mi no me dan miedo los señores de ERC --ha dicho Hernando en los pasillos del Congreso--. El problema es que algunos llevan generando mentiras mucho tiempo y al final han creído que los demás tenemos que creérnoslas".

Entre las "mentiras" que achaca a ERC figura el mensaje que "un dirigente" envió a la BBC informando de que había habido ya un muerto en los incidentes del domingo o la denuncia pública de una concejala acerca de que la Policía le había roto "todos los dedos de una mano" y luego "resulta que salía vendada con la mano contraria".

"A LO MEJOR SOY YO EL QUE ME QUERELLO"

"No nos vamos a creer sus mentiras, vamos a defender la verdad --ha subrayado--. Y si los señores de ERC no piden perdón por mentir a la gente, como estuvieron mintiendo a lo largo de todo el día del domingo, a lo mejor soy yo el que me tengo que querellar contra ellos".

A su juicio, los dirigentes de ERC deberían destituir a esos militantes que "han actuado de forma teatrera y mentirosa" y que "han difundido mensajes falsos con el único objetivo de dañar a España, a la Policía y a la Guardia Civil".