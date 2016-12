Hernando dice que del congreso saldrá "un PP renovado en ideas y propuestas"

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha dicho hoy que del congreso de febrero saldrá un partido "renovado en ideas, en proyectos y en propuestas" para abordar los retos futuros, y ha defendido que su formación "funciona de forma democrática hace mucho" y "no con el cachondeo de otros partidos".

En declaraciones a RNE, Hernando ha señalado que es bueno que haya incompatibilidades sobre todo entre los cargos públicos y que "cada persona se dedique a una cosa", aunque ha dejado claro que "no quiere decir que sea incompatible con cargos orgánicos del partido".

Sobre María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, el dirigente popular ha apuntado que "tendrá que decidirlo" el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "ella y el congreso" si sigue siendo la número dos de los populares.

Ha destacado que "ha hecho un gran papel como secretaria general y si ella desea seguir siéndolo y al presidente le parece bien, no creo que haya ningún problema de incompatibilidad".

Hernando ha defendido que el PP es un partido "enormemente democrático". "No es el cachondeo de otros partidos que hacen sus elecciones a través de internet. Nosotros tenemos un sistema que ha dado buenas resultados, no pretendemos copiar a nadie", ha añadido.

En este sentido ha explicado que las primarias del PSOE "no son un modelo a imitar" y ha añadido en cuanto a Podemos: "Ya ven la que tienen montada (Pablo) Iglesias y (Íñigo) Errejón".

El portavoz parlamentario popular ha subrayado que ahora el sistema de las dos vueltas que hará su partido "es tan democrático como los demás".

Ha afirmado que respeta la decisión tomada por José María Aznar de dejar la Presidencia de honor del PP pero que no la comparte, y ha agregado que le gustaría ver al expresidente del Gobierno en el Congreso Nacional del próximo mes de febrero.

"FAES es parte también del acerco cultural del PP. No entiendo que haya que separarlo", ha apostillado.

Sobre los Presupuestos de 2017, Hernando ha dicho que están "intentando avanzar" con todas las fuerzas políticas, y ha añadido que espera que haya "cuanto antes" unas cuentas que sirvan para mantener el crecimiento económico y la creación de empleo.

Tras manifestar la intención del PP de agotar la legislatura, Hernando ha considerado que la situación de bloqueo que "algunos habían impuesto en 2016" está cambiando.

No obstante, ha advertido de que Cataluña puede ir a elecciones el próximo año "si no entra aquello en una situación de normalidad y estabilidad" ya que el hecho de que haya un presidente de la Generalitat que "se pone de rodillas ante la CUP no es positivo".

El dirigente del PP ha defendido el diálogo con Cataluña y el hecho de tener mayor presencia del Gobierno en esa región "con una mayor actividad a favor del diálogo para intentar llegar a puntos de acuerdo" y "acabar con la situación de crisis permanente".