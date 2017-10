Hernando alerta contra falsas expectativas de medidas milagrosas: en la Constitución hay "más artículos que el 155"

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha alertado hoy contra falsas expectativas de medidas milagrosas para solucionar los problemas con Cataluña. En este sentido, ha dejado claro que hay más artículo en la Constitución que el 155, que prevé la suspensión de la autonomía. Algo, ha dicho, que nunca se ha puesto en marcha y que tampoco formula soluciones "de hoy para mañana". Además, ha dejado claro que no hay negociación posible con la Generalitat de Cataluña y ha advertido de que las organizaciones ANC y Òmnium son "parafascistas y nazis".

Así se ha pronunciado Hernando durante su participación en Almería un desayuno informativo organizado por Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol, en colaboración con DKV Seguros, Orange y Grupo Abades, y en el que ha sido presentado por el presidente del PP-A, Juanma Moreno.

El portavoz popular ha advertido de que el "desafío" planteado por la Generalitat "no se arregla tampoco en dos patadas como algunos pretenden" y ha apuntado que la Constitución española incluye "muchas más artículos que el 155" que conlleva la suspensión de la autonomía y que, tal y como ha avisado, "nunca se ha puesto en marcha en España y no formula soluciones de hoy para mañana".

"Hay muchos más artículos y está nuestro sistema legislativo y jurídico, fuerte y con herramientas que ya están siendo aplicadas y que están en marcha como muestra las muchas denuncias interpuestas", ha dicho Hernando, quien ha insistido en que, ante el "desasosiego de los españoles, que entiendo", la situación actual "no se arregla con artículos maravillosos".

Ha cuestionado, en esta línea, a "aquellos que piden que formulemos determinadas actuaciones, pensando que esto se arregla así" y ha subrayado que "hay que parar" la "deslealtad con las instituciones" ejercida "desde hace muchos años" por el bloque separatista "siempre dentro del estado de derecho".

Por ello, Hernando ha alertado, asimismo, contra "las falsas expectativas" en torno a medidas que "por sí solas no son útiles para el desafío que afrontamos" y ha avisado de que no es el momento "ni de ocurrencias ni de recetas milagrosas" si bien ha matizado estar "seguro" de que la situación la "superaremos desde la unidad y el apoyo de todas las fuerzas políticas que creen en la Constitución y la unidad de España".

"NADA QUE NEGOCIAR"

"A quienes dicen que esto se arregla negociando, les digo que qué hay que negociar con esta gente. ¿Más concesiones, hay que cederles más?", ha indicado Hernando para asegurar que Cataluña "es la comunidad autónoma con mayor autogobierno de Europa y del mundo probablemente".

Para el portavoz 'popular', este nivel de autogobierno ha servido para "favorecer y fomentar la deslealtad" y que, por tanto, "no hay nada que negociar sobre lo que ellos quieren", máxime "cuando les hemos ofrecido diálogo mil veces".

"No se puede dialogar con quien no quiere, y no se puede negociar en ningún caso con quien viola la ley y con quien viola el estado de derecho porque si no, ¿qué ejemplo darías al resto de España, a las comunidades autónomas, a las instituciones, y a los españoles?", se ha preguntado para remarcar que ahora "nada más tiene que ser la Justicia la que actúe".

"Los únicos responsables de todo esto son los que han puesto en marcha este atentado contra la unidad de España para dividir y confrontar aún más si cabe a la sociedad catalana y para ahora, además, empobrecerla propiciando la salida de Cataluña de empresas que trasladan sus sedes sociales para garantizar el futuro de su negocio", ha manifestado.

El portavoz del PP en el Congreso ha reclamado la confianza de los españoles para el Gobierno de España y su presidente, Mariano Rajoy, que actuará "por orden y a su tiempo", y a aquellos catalanes que no comparten lo que está sucediendo en su tierra les ha trasladado que "no están solos". "El Gobierno está con ellos", ha añadido.

ANC Y ÒMNIUM CREAN DIVISIÓN ENTRE "BUENOS Y MALOS"

Al hilo de esto, se ha referido a la declaración en calidad de investigados por presuntos delitos de secesión este viernes ante la Audiencia Nacional del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana, el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

"Esperamos que funcione la Justicia", ha trasladado para apelar a la "separación de poderes y al respeto" sobre sus decisiones, tanto en este procedimiento penal contra "organizaciones parafascistas" --en alusión a Òmnium y ANC-- como en los "muchos más procedimientos que hay abiertos porque la violación de las leyes por parte de algunos han sido reiteradas y tendrán que afrontar claro sus responsabilidades".

Hernando ha indicado que se han dedicado a crear "división entre buenos y malos, entre patriotas y antipatriotas, entre demócratas y fascistas" en lo que, tal y como ha destacado, es una "terrible inversión de la realidad". "Los que en realidad son fascistas y nazis no son los que no quieren participar en referendos ilegales; son ellos como podemos comprobar cada día con sus numerosas muestras como la huelga política ilegal del martes o la convocada para el día 16 de octubre".

"SE MIRAN DE REOJO A VER QUIEN SALTA PRIMERO DEL TREN"

Con respecto al pleno convocado en el Parlamento catalán, ha señalado que "puede esperarse cualquier cosa de quien ha hecho saltar por los aires las leyes y la democracia" si bien ha considerado que, antes, "alguno puede que salte del tren porque están todos en el Govern mirándose de reojo para ver quién es el primero que salta del tren y a quien van a llamar traidor". En su opinión los principales responsables de "esta locura" están en "una operación de salvamento personal".

El dirigente del PP ha reiterado que, también en este caso, el estado de derecho "responderá sin genero de duda" y el Tribunal Constitucional (TC), que ya ha suspendido la convocatoria de pleno, "volverá a actuar gracias --ha apuntillado-- a la reforma del órgano que impulsamos en 2015 y que algunos criticaron".

PIDE DIMISIÓN DE PUIGDEMONT, JUNQUERAS Y FORCADELL

Hernando también ha pedido a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que abandonen sus cargos y den paso a las urnas "de verdad". Argumenta que en 40 años de democracia "nunca tan pocos hicieron tanto daños a tantos" y ha pedido la unidad de todos los partidos que defienden la Constitución frente al desafío independentista.

Hernando ha calificado de "pucherazo ridículo" el referéndum ilegal convocado el pasado domingo y ha dicho que España se enfrenta en estos momentos a los mayores desafíos de la historia reciente, ya que desde el 23-F no vivía "un golpe a la democracia".

Ha asegurado que los "verdaderos héroes" del 1-O son los millones de catalanes que no participaron en el "pucherazo", así como también los Cuerpos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que actuaron como "garantes del estado de derecho" y a los que ha mostrado su respeto y reconocimiento.

"MENTIRAS MISERABLES"

Por otro lado, ha hecho referencia a la campaña de propaganda "que ya tenían preparada" el 1-O con imágenes "para hacerlas rodar por toda Europa con agresiones falsas o consecuencia de las actuaciones 'muy democráticas' de los Mossos d'Esquadra" aunque se ha mostrado convencido de que "aunque las mentiras hayan dado la vuelta al mundo, la verdad se calzará los zapatos y demostrará las mentiras de esta gente".

"Han querido vender primero que España nos roba y, luego, que España nos pega. Las dos cosas son miserables", como, según ha dicho, la "miseria de mostrar falsos heridos, mujeres, niños, mayores o culpar falazmente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de abusos sexuales como hizo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau".